Стало известно, почему подросток решил стрелять в школе под Пермью

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Алиса Маркова
Эксклюзив 3 852

12-летний ученик пришел с оружием на урок в Сарсинскую среднюю общеобразовательную школу и начал стрелять.

Стало известно, почему подросток решил стрелять в школе под Пермью

Фото: depositphotos / Ivankmit

Стали известны вероятные мотивы 12-летнего подростка, который устроил стрельбу в поселковой школе в Пермском крае. По данным 5-tv.ruм, ребенок считался вполне нормальным, на учете ни в каких органах не состоял, он хорошо учился и активно участвовал в жизни школы. Кроме того его семья абсолютно благополучная, родители имеют средний достаток.

По данным источника, скорее всего школьник решил выместить накопившуюся, по непонятным пока причинам, злость на своих педагогах и одноклассниках. В частности, он хотел иметь при себе ружья во время разговора с одной из учениц своего класса. Кроме того мальчик заявил, что ему ночью якобы «приснился Бог и подсказал, что надо делать».

5-tv.ru стали известны обстоятельства стрельбы в поселковой школе в Пермском крае. Инцидент произошел рано утром в понедельник, 18 октября. 12-летний подросток заявился на урок в Сарсинскую среднюю общеобразовательную школу с охотничьим ружьем «Сайга». Находясь в классе мальчик начал стрелять. Согласно имеющимся данным, он успел сделать два выстрела, прежде чем его схватили и задержали.

5-tv.ru

По словам очевидцев, педагоги, услышав звуки выстрелов оперативно заперли все кабинеты, в которых находились дети. В результате инцидента чудом никто не пострадал. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося, а также мотивы хулигана. Кроме того пока не известно, где школьник взял ружье.

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