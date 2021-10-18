В отношении экс-солистки «Стрелок» возбудили уголовное дело из-за фото с писающей Волочковой

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Артем Зайцев
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Прокуратура, наконец-то, одобрила заявление балерины на заведение уголовного дела на солистку группы «Стрелки», что опубликовала скандальное фото знаменитости.

Фото, видео: Instagram @kattstrelka; @volochkova_art

В отношении экс-солистки группы «Стрелки» Катерины Любомской возбудили уголовное дело. Об этом на своей странице в Instagram сообщила балерина Анастасия Волочкова.

«Благодарю Прокуратуру Москвы и Московской области, а также Следственный Комитет Красногорского района за оперативность и проведенное расследование, а также за выявление преступных действий и вторжение в мою личную жизнь. Хотели устроить мне провокацию, в итоге поплатились сами! Пусть другим будет неповадно заниматься вот такой фигней», — написала знаменитость.

Светская львица готова встретиться со своей обидчицей и поговорить лично, однако певица отказывается от встречи. Волочкова уточнила, что дело возбудили по статье 137 УК РФ — «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

В конце августа по сети распространилась фотография справляющей малую нужду Волочковой. Изначально балерина подозревала в сливе снимка жителей поселка, но затем заявила, что это сделала Любомская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как суд отклонил иск Анастасии Волочковой к Большому театру.

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