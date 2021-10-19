Светлана Лобода с размахом отметила 39-летие в Дубае

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Надежда Квашенко
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Присутствующих на празднике развлекали акробаты и танцовщицы, финалом стало огненное шоу.

Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода с размахом отметила свой 39-й день рождения. Грандиозный праздник был организован в Дубае, куда артистку вместе с друзьями доставил частный самолет. Кадры зажигательной вечеринки певица опубликовала в сторис в Instagram.

Поклонникам Лобода показала свой номер в отеле, украшенный множеством прекрасных букетов и яркими воздушными шариками.

Помимо этого, для певицы и ее гостей на пляже устроили яркое и незабываемое представление. Присутствующих на празднике развлекали акробаты и танцовщицы, также было организовано огненное шоу. К слову, в прошлом году торжество также состоялось в Эмиратах, но было на порядок скромнее.

Сама певица появилась на празднике в экстравагантном сверкающем черном наряде. Дополнили образ черные сапоги — казаки.

«Какая вы красивая»;

«Богиня»;

«Какая прекрасная», — засыпали Лободу поклонники в комментариях.

В свой день рождения под шелест набегающих теплых волн певица вместе с гостями исполнила зажигательные танцы под популярные композиции и спела свой хит «Твои глаза» дуэтом с украинским певцом Монатиком.

Как известно, Светлана Лобода уже долгое время вместе с детьми живет в Европе. Недавно она исполнила свою давнюю мечту и купила дом у моря.

Там она отдыхает от гастролей и выступлений, и проводит время со своим новым бойфрендом и дочками — Евангелиной и Тильдой. Вместе они ходят в зоопарк, гуляют и занимаются гимнастикой. Теперь, по словам певицы, она чувствует себя абсолютно счастливой женщиной, ведь у нее есть все, к чему она стремилась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тилля Линдемана заметили в гримерке Мари Краймбрери с букетом цветов. При том что раньше ходили слухи о его романе с Лободой.

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