Светлана Лобода с размахом отметила 39-летие в Дубае
Присутствующих на празднике развлекали акробаты и танцовщицы, финалом стало огненное шоу.
Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Певица Светлана Лобода с размахом отметила свой 39-й день рождения. Грандиозный праздник был организован в Дубае, куда артистку вместе с друзьями доставил частный самолет. Кадры зажигательной вечеринки певица опубликовала в сторис в Instagram.
Поклонникам Лобода показала свой номер в отеле, украшенный множеством прекрасных букетов и яркими воздушными шариками.
Помимо этого, для певицы и ее гостей на пляже устроили яркое и незабываемое представление. Присутствующих на празднике развлекали акробаты и танцовщицы, также было организовано огненное шоу. К слову, в прошлом году торжество также состоялось в Эмиратах, но было на порядок скромнее.
Сама певица появилась на празднике в экстравагантном сверкающем черном наряде. Дополнили образ черные сапоги — казаки.
«Какая вы красивая»;
«Богиня»;
«Какая прекрасная», — засыпали Лободу поклонники в комментариях.
В свой день рождения под шелест набегающих теплых волн певица вместе с гостями исполнила зажигательные танцы под популярные композиции и спела свой хит «Твои глаза» дуэтом с украинским певцом Монатиком.
Как известно, Светлана Лобода уже долгое время вместе с детьми живет в Европе. Недавно она исполнила свою давнюю мечту и купила дом у моря.
Там она отдыхает от гастролей и выступлений, и проводит время со своим новым бойфрендом и дочками — Евангелиной и Тильдой. Вместе они ходят в зоопарк, гуляют и занимаются гимнастикой. Теперь, по словам певицы, она чувствует себя абсолютно счастливой женщиной, ведь у нее есть все, к чему она стремилась.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тилля Линдемана заметили в гримерке Мари Краймбрери с букетом цветов. При том что раньше ходили слухи о его романе с Лободой.
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