Крайне напряженное полнолуние: астролог предупредила об опасности последних дней октября

Во вторник, 20 октября, в 05:56 наступит момент, который станет началом очень напряженной недели. Полнолуние уже отражается на состоянии жителей Земли, но в ближайшие дни оно войдет в напряженный аспект с Плутоном, и эта ядерная смесь натворит бед в жизни тех, кто не успеет подготовиться. Об этом читателей 5-tv.ru предупредила астролог Алена Никольская.

«Плутон у нас будет в тау-квадрате, а потом до конца октября-месяца у нас будет очень активный Марс с тем же самым Плутоном в напряженном аспекте. Это значит, что люди какие-то токсичные, очень агрессивно настроенные сейчас будут активизироваться», — говорит эксперт.

По словам астролога, до конца октября и в ноябре (19 числа ожидается еще одно эмоционально дестабилизирующее полнолуние) нужно держаться как можно дальше от раздражительных и недобрых личностей во избежание конфликтов и скандалов. Бывать в местах большого скопления людей в следующие два месяца также нежелательно.

Никольская отметила, что вероятность неадекватных и чересчур бурных реакций на события или высказывания крайне высока. Так что если в вашей жизни есть знакомые, которые напряжены не меньше Плутона в аспекте с Марсом, звонить им лучше ближе к Новому году — и с праздником поздравите, и ссору не спровоцируете. Без шуток, от непредсказуемых поступков таких знакомых можно серьезно пострадать! Также осторожность нужно проявлять во всех областях, связанных с техникой и оружием.

«Марс отвечает за войну, и вообще это бог войны, поэтому все вопросы, которые будут связаны с военными какими-то перемещениями, активными военными действиями, а также людьми, связанными с опасными, взрывоопасными вещами — оружие, огонь, любые инструменты, любая какая-то механика, любые какие-то механизмы — сейчас это время повышенного внимания и опасности», — отметила астролог.

Пробуждение разрушительной силы природы

Упомянутые аспекты Марса и Плутона активизируют силы природы, и она становится такой же непредсказуемой. Именно с положением планет Никольская связывает извержение вулкана на острове Пальма на Канарах, что началось месяц назад и которому не видно конца. Именно так о разгуле стихии говорит президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес. В большей степени катаклизмами руководит буйный Плутон, полагает астролог.

«Сейчас могут быть разные непредсказуемости: извержения вулканов, тектонические и сейсмические активности, а также могут быть проблемы, связанные с подземными шахтами метро и всем, что находится под землей», — добавила эксперт.

Алена Никольская не рекомендует планировать на ближайшие два месяца дальние путешествия, особенно в места, где проживают люди с горячей кровью или бушуют народные волнения. Также в ближайшее время нужно решить проблему старых обид и сожалений. Необходимо приложить все усилия, чтобы освободиться от груза тревог и огорчения.

Дабы преуспеть в этом непростом деле, Никольская рекомендует выписать поименно всех своих обидчиков и тех, кого расстраивали вы. Посмотрите на эти имена и попросите у всех людей из списка прощения, представьте, что и они вас с готовностью и искренне простили и отпустили. После сожгите этот лист бумаги — Луна сейчас находится в знаке Овна, и соответствующий ему символ огня имеет большое значение.

«Огонь вас почистит. И сделайте, пожалуйста, эту технику, чтобы вам было полегче пережить это довольно-таки непростое полнолуние и сам октябрь-месяц. Если все сделаете правильно, все будет хорошо», — уверяет астролог.

По мнению другого эксперта в области предсказаний Ирины Сычевой, период с 19 октября по 16 ноября 2021 года будет ознаменован и положительным событием — завершением ретроградного движения Меркурия. Наступает благоприятное время для любых начинаний. Астролог, как ранее сообщал 5-tv.ru, рассказала, как извлечь максимальную выгоду из коридора без ретроградного движения планет.