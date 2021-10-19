В рухнувшем в Техасе самолете с 21 человеком на борту чудом никто не погиб

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Алексей Хитров
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Самолет с 21 пассажиром на борту потерпел крушение в Техасе — погибших нет

В рухнувшем в Техасе самолете с 21 человеком на борту чудом никто не погиб

Фото: www.globallookpress / Tracy Barbutes

После крушения в поле воздушное судно загорелось Американские СМИ сообщают о двух раненых, но все выжили.

Самолет McDonnell Douglas DC 9-87 с 21 человеком на борту упал в поле в американском округе Уоллер штата Техас к западу от Хьюстона. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на данные полиции.

Уточняется, что после жесткой посадки самолет воспламенился. Удивительно, но в результате происшествия никто не погиб, сообщается только о двух раненых. При этом на кадрах с места крушения видно, что корпус воздушного судна практически полностью разрушен.

Сейчас в месте падения самолета работают экстренные службы, которые пытаются потушить обломки лайнера. О причинах происшествия не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вынужденной посадке вертолета Ми-8 на Таймыре. По предварительным данным на его борту находились 11 человек, никто из них не пострадал.

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