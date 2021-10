В рухнувшем в Техасе самолете с 21 человеком на борту чудом никто не погиб

Самолет McDonnell Douglas DC 9-87 с 21 человеком на борту упал в поле в американском округе Уоллер штата Техас к западу от Хьюстона. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на данные полиции.

Уточняется, что после жесткой посадки самолет воспламенился. Удивительно, но в результате происшествия никто не погиб, сообщается только о двух раненых. При этом на кадрах с места крушения видно, что корпус воздушного судна практически полностью разрушен.

Сейчас в месте падения самолета работают экстренные службы, которые пытаются потушить обломки лайнера. О причинах происшествия не сообщается.

🚨#BREAKING: Fire crews responding to a major plane crash



📌#Houston l #TX



A small jet has been involved in a serious crashed just north of the regional airport. officials said. 21 people, including three crew members, were on board, according to police injuries are unknown pic.twitter.com/90YIJkHC4g