В рухнувшем в Техасе самолете с 21 человеком на борту чудом никто не погиб

После крушения в поле воздушное судно загорелось Американские СМИ сообщают о двух раненых, но все выжили.

Самолет McDonnell Douglas DC 9-87 с 21 человеком на борту упал в поле в американском округе Уоллер штата Техас к западу от Хьюстона. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на данные полиции.

Уточняется, что после жесткой посадки самолет воспламенился. Удивительно, но в результате происшествия никто не погиб, сообщается только о двух раненых. При этом на кадрах с места крушения видно, что корпус воздушного судна практически полностью разрушен.

Сейчас в месте падения самолета работают экстренные службы, которые пытаются потушить обломки лайнера. О причинах происшествия не сообщается.

🚨#BREAKING: Fire crews responding to a major plane crash



📌#Houston l #TX



A small jet has been involved in a serious crashed just north of the regional airport. officials said. 21 people, including three crew members, were on board, according to police injuries are unknown pic.twitter.com/90YIJkHC4g — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 19, 2021

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вынужденной посадке вертолета Ми-8 на Таймыре. По предварительным данным на его борту находились 11 человек, никто из них не пострадал.