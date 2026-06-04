Материаловедение и энергетика: Ковальчук обозначил основы развития науки России

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 47 0

По словам президента «Курчатовского института», любая идея человека должна получить материальное воплощение.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Глава НИЦ «Курчатовский институт» Ковальчук: энергия человека — основа науки

Материаловедение и энергетика — основы развития науки в России. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на сессии «Мегаустановки: новая физика международного сотрудничества» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также напомнил, что в истории человечества целые периоды назывались по материалам, которые определяли развитие цивилизации. В их числе — каменный, бронзовый и железный века.

«Первое, приоритет, очевидно, это материаловедение, но, чтобы сделать материал, вам нужна энергия. Значит, вот у вас два приоритета — материаловедение и энергетика», — сказал Ковальчук.

При этом он добавил, что главным источником научного развития остается человеческая мысль. По словам главы «Курчатовского института», именно естественный интеллект позволяет придумывать новые решения, создавать технологии и двигать науку вперед.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Его основная тема в 2026 году звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Участники мероприятия обсуждают структурные изменения в экономике, развитие технологий, международное сотрудничество и поиск новых инструментов роста.

Деловая программа форума включает более 150 мероприятий. Среди них сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки и международные диалоги с участием представителей БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин назвал Россию одним из лидеров в сфере искусственного интеллекта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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