Умер народный артист РФ Владимир Михайлов. Композитор скончался 20 октября в возрасте 79 лет в своей квартире в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

По предварительным данным, причиной смерти заслуженного деятеля искусств России стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Владимир Михайлов был главным дирижером цирка на Цветном бульваре, цирка на проспекте Вернадского. Он написал музыку к нескольким фильмам и цирковым спектаклям.