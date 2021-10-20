Умер народный артист РФ Владимир Михайлов
| Алиса Маркова Общество 1 459
Композитор скончался 20 октября в возрасте 79 лет.
Фото: союзмосковскихкомпозиторов.рф
Умер народный артист РФ Владимир Михайлов. Композитор скончался 20 октября в возрасте 79 лет в своей квартире в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
По предварительным данным, причиной смерти заслуженного деятеля искусств России стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Владимир Михайлов был главным дирижером цирка на Цветном бульваре, цирка на проспекте Вернадского. Он написал музыку к нескольким фильмам и цирковым спектаклям.
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