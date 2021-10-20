Катастрофу страшнее пандемии предсказали населению Земли ученые

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Алексей Хитров
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Ученые предупредили о катастрофе страшнее пандемии коронавируса

Катастрофу страшнее пандемии предсказали населению Земли ученые

Фото: depositphotos / tomwang

Специалисты назвали глобальную причину роста заболеваемости и преждевременной смерти на планете.

Повышение температуры на Земле станет серьезным вызовом для здоровья людей, а последствия этого будут гораздо хуже последствий пандемии коронавируса. Такое мнение высказали ученые в петиции к руководителям стран-участниц конференции по изменению климата (COP26) в шотландском Глазго. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

По мнению специалистов, загрязнение воздуха в результате сжигания ископаемого топлива приводит к преждевременной смерти более семи миллионов человек ежегодно. В петиции указано, что только в этом году в Китае, Индии, Пакистане, Вьетнаме, Канаде, Германии и Бельгии произошли крупные катаклизмы, нанесшие вред населению. Также говорится о росте заболеваемости на планете из-за некачественной пищи, воды и воздуха.

По прогнозам ученых, в текущем столетии температура на Земле повысится на 2,7-3,1 градуса по Цельсию при норме в 1,5 градуса. Чтобы избежать климатической катастрофы, специалисты предложили направить финансирование на развитие чистой энергии и сократить выбросы парниковых газов. Кроме того, в план по борьбе с изменением климата должны войти меры по улучшению здоровья населения.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, шведский футуролог Карим Джебар назвал климатический кризис одним из возможных сценариев конца света.

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