ЧП произошло утром в четверг, 21 октября.

Фото, видео: depositphotos / JohanSwanepoel; Telegram @ve4ved, @client

Очевидцы сообщают о взрыве в Екатеринбурге. ЧП произошло утром в четверг, 21 октября. По неподтвержденным пока данным, инцидент вероятно произошел на котельной «ЕТС». Местные жители сообщают, что после случившегося у них заложило уши, таким громким был взрыв. Сейчас, по их словам, из труб поднимается красный пар.

Спасатели выехали на место ЧП. В МЧС пока случившееся не комментируют. Обстоятельства выясняются. О жертвах и пострадавших пока сведения не поступали.

По уточненным данным 5-tv.ru, хлопок пара произошел в котельной во время дистанционного запуска одного из котлов. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент работа котла остановлена, остальные три работают в штатном режиме, перебоев в теплоснабжении нет.

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