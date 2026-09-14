Кожаные ремни и ошейники: в США раскрыли скандальное прошлое кандидата в Конгресс

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 43 0

Адвокат политика подтвердила происхождение фотографий.

Кандидат в Конгресс США снимался для фетиш-магазина

Фото: www.globallookpress.com/Britta Pedersen

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Кандидат в Конгресс США снимался в рекламе товаров для фетиш-магазина

Кандидат от Демократической партии на выборах в Конгресс США Крис Галлант оказался в центре внимания после публикаций о его прошлом. По данным New York Post, политик ранее снимался в рекламе товаров для фетиш-магазина.

Как утверждает издание, фотографии были сделаны в период с 2011 по 2020 год, когда Галлант служил в Национальной гвардии США. На снимках, которые ранее размещались на сайте магазина, он позировал в аксессуарах для БДСМ, включая кожаные ремни и ошейники.

Часть изображений позже исчезла с сайта, однако они сохранились в интернет-архивах. Некоторые фотографии содержали откровенные сцены.

Адвокат Галланта Сара Азари подтвердила изданию подлинность снимков. По ее словам, они были сделаны во время частной фотосессии с согласия самого кандидата и его партнерши, с которой он тогда состоял в отношениях.

После того как Галлант решил заняться политической деятельностью, он попросил удалить фотографии с сайта магазина. При этом часть материалов, предположительно, продолжила распространяться на сторонних ресурсах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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