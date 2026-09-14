Третьяковка проверяет состояние «Троицы» Рублева в Троице-Сергиевой лавре

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи осматривают икону Святой Троицы Андрея Рублева, которая сейчас пребывает в реставрационных мастерских Троице-Сергиевой лавры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе галереи.

«Троица» находится в реставрационных мастерских Лавры, сотрудники Третьяковской галереи проверяют ее состояние», — говорится в сообщении.

Образ был создан в первой половине XV столетия. Заказчиком выступил преподобный Никон — ученик и преемник Сергия Радонежского, а предназначалась икона для Троицкого храма. Почти век, с 1929 года, она провела в стенах Третьяковки.

В мае 2023 года Владимир Путин принял решение вернуть святыню Русской православной церкви. Уже 12 июля патриарх Кирилл и глава Минкультуры Ольга Любимова скрепили договор о передаче образа лавре. Правда, первые месяцы после этого икона оставалась в Москве — в храме Христа Спасителя.

22 июня 2024 года, к празднику Святой Троицы, образ торжественно перенесли из столичного храма в Сергиев Посад. Богослужение возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его благословению 22 июня получило статус Дня принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру, а во всех храмах РПЦ в этот день стали совершать полиелейные богослужения.

Икону поместили в специально сделанный киот и поставили в иконостасе Троицкого собора — туда, где она пребывала до революции.

В июле 2024 года праздник закрепили на общецерковном уровне. А в мае 2025 года Священный Синод утвердил текст благодарственной службы Святой Троице, посвященной принесению Ее иконы в лавру преподобного Сергия.

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