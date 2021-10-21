Владельцы «Пятерочки» оценили действия охранника, сломавшего ребенку позвоночник

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Игорь Рязов
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Мама избитого мальчика рассказала, что ее сын искал газировку определенного типа на полках магазина. Охранник же решил, что подросток угрожает имуществу магазина.

Владельцы «Пятерочки» оценили действия охранника, сломавшего ребенку позвоночник

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

В компании X5 Retail Group, которая управляет торговыми сетями «Перекресток», «Карусель» и «Пятерочка», прокомментировали инцидент в магазине последней в Новосибирске с охранником и ребенком. Ранее сообщалось, якобы мужчина сломал подростку позвоночник, заподозрив его в краже.

«Мы тщательно проверяем информацию из Новосибирска. В ходе просмотра камер видеонаблюдения установлено, что сотрудник частного охранного предприятия, оказывающего услуги охраны магазина, превысил свои полномочия и совершил недопустимые действия в отношении несовершеннолетнего посетителя. Любые факты физического воздействия трактуются компанией как категорически неприемлемые», — сообщили владельцы «Пятерочки».

В X5 Retail Group добавили, что отстранили охранника от работы во всех магазинах торговой сети. От частного охранного предприятия (ЧОП), которая направила мужчину для защиты имущества супермаркета, потребовали впредь «безукоризненного соблюдения стандартов обслуживания и правил поведения с посетителями».

«Мы проверяем информацию о том, действительно ли в результате конфликта с охранником подросток получил травму. Нам искренне жаль, что произошла такая ситуация в нашем магазине, приносим свои извинения юному посетителю и всей его семье. Компания готова оказать помощь при необходимости», — подытожили в X5 Retail Group.

Как сообщало издание «Сибкрай.ru», вопиющий инцидент произошел 19 октября. Мама 13-летнего мальчика рассказала, что ее сын искал на полках магазина газировку определенного вида. Охранник счел его действия, похожими на кражу. Мужчина схватил ребенка, начал его дергать, затем заломил руки и ударил между лопаток.

В итоге мальчик попал в больницу с переломом позвоночника. В мае этого года он уже получил компрессионный перелом, а удар охранника спровоцировал новую травму на прежнем месте. В Следственном комитете инициировали проверку по факту инцидента.

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