Сила мысли: почему стоит только подумать о человеке, как он появится

Многие не раз в своей жизни задумывались о том, материальны ли наши мысли и обладаем ли мы возможностью оказывать влияние на окружающих. Все люди во Вселенной связаны между собой и формируют единое информационное и энергетическое пространство, именуемое в эзотерике грегором или биополем, рассказал 5-tv.ru экстрасенс Андрей Харрис.

«С приходом новой эры увеличилось количество людей, чувствующих знаки Вселенной, тех кто видит ее подсказки. Также увеличилось наше влияние на действительность и других людей», — считает эксперт.

Многие переживали подобные моменты в жизни, когда только подумал о человеке, а он позвонил, или вы как бы случайно встретились с ним. Все это не спроста, уверен Андрей Харрис.

«Если у вас возникают подобные чувства, значит вы относитесь к людям более высокого уровня развития, к людям новой эры и вам открыты такие уникальные возможности вселенной, и вы можете получать от нее подсказки», — уверен эксперт.

Связь магическим образом работает и в обратную сторону. Поэтому, если о вас кто-то подумал, вы можете это буквально почувствовать.

То же касается и определенных событий в нашей жизни, которые мы способны «притянуть» силой своей мысли. По словам эксперта по эзотерике, понимание таких возможностей способно существенно облегчить жизнь. Их не нужно бояться, наоборот, стоит развивать в себе, чтобы повысить уровень чувствительности в энергетическом плане.

Кроме того, не нужно недооценивать влияние наших негативных мыслей на событие или конкретного человека. По мнению экстрасенса, если мы думаем о ком-то в позитивном ключе, то положительная энергия достигает этого человека и копится в его личной карме. Благодаря тому, что вы посылаете кому-то добрую энергетику, человек может получить бонус от судьбы в виде приятного сюрприза.

Именно поэтому, следите за своими мыслями и по возможности, не посылайте другим проклятия, даже если человек вам сильно обидел. Все это так же настигает своего хозяина, копится в балансе негативной кармы и на определенном этапе человек получает удар от Вселенной.

Эксперт советует обратить внимание еще на одну область нашего бессознательно, а именно — на особенные, как правило, цветные, сновидения. Если вам снится, что определенный человек говорит о вас что-то или переживает какое-либо событие в астральном мире, то, скорее всего, это правда и подобные вещи стоит запоминать и учитывать в реальной жизни.

«С точки зрения квантовой метафизики, сначала идет ментальный мир. Именно там зарождается материя, мысль, после чего она спускается ниже и достигает уже нашего материального мира в виде конкретного исполнившегося события. Поэтому наши мысли материальны», — считает Андрей Харрис.

По словам экстрасенса, все большее количество людей открывают в себе подобные способности, поэтому так важно стараться мыслить позитивно, несмотря ни на какие трудности и тогда вы сами сможете привлечь в свою жизнь позитивные моменты и окружить положительной аурой близких и значимых для себя людей.

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