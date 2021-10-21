Психолог назвал причину стремления Пугачевой выглядеть намного моложе

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Мадлена Гришина
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По мнению специалиста, 72-летняя Примадонна уделяет много внимания своему внешнему виду отнюдь не из-за молодого мужа.

Психолог назвал причину стремления Пугачевой выглядеть намного моложе

Фото: Instagram @alla_orfey

Алла Пугачева едва ли не с каждым выходом на публику становится моложе. Кажется, годы не берут 72-летнюю Примадонну. Но поклонники давно подозревают, что причина идеальной внешности — пластические операции. Психолог Арслан Мирный не исключил, что Пугачева может их делать. Однако пристальное внимание к внешности отнюдь не в молодом супруге Максиме Галкине, а в малолетних детях, пишут Дни.ру.

«Для них Алле Пугачевой важно быть не столько молодой внешне, сколько примером: сильной, волевой и полной энергии внутренне. Подсознательно дети считывают эту информацию от мамы, а в сочетании со стараниями специалистов над внешностью Аллы Борисовны, Гарри и Лиза учатся этой внутренней силе», — рассказал Арслан Мирный.

Психолог добавил, что вне зависимости от того, для кого именно Алла Пугачева старается выглядеть молодо, ее звездный брак с Максимом Галкиным по-настоящему крепок.

«Всем хочется увидеть модель семьи „бабушка-бумер и внук-зумер“, где бабушка пытается запрыгнуть в последний вагон своей стремительно уходящей жизни. А на деле у них крепкий союз и гармоничные отношения», — констатировал эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что композитор Николай Агутин рассказал о вечеринках с Аллой Пугачевой. По его словам, Примадонна «любит и коньячку выпить, и прочее».

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