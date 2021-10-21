Директор «Синей птицы» назвал причины смерти, работавшего с ДДТ Галицкого

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 144

Известно, что в этот же день от COVID-19 умер барабанщик легендарного ВИА.

Фото, видео: Facebook @dimagali56; 5-tv.ru

Причиной смерти музыканта Дмитрия Галицкого стал приступ поджелудочной железы. Об этом в интервью 5-tv.ru заявил директор московского театра песни «Синяя Птица» Александр Зуборев.

«Ночью накануне был приступ поджелудочной железы. Он был на диете. Может быть нарушил диету. Она побаливала и вот накануне. Сутки назад. Было обострение. Его увезли, но для меня загадка, почему он оказался на аппарате ИВЛ с поджелудочно», — удивлен Зубарев.

Он подчеркнул, что COVID-19 Галицкому не ставили. В этот же день от коронавируса умер барабанщик легендарного ВИА.

«На аппарате скончался барабанщик нашего коллектива Сережа Криницын. И вечером того же дня не стало Дмитрия Львовича», — добавил директор коллектива.

Зуборев пояснил, что ничего не предвещало смерти коллеги. Все произошло неожиданно, было много планов, которые активно обсуждали накануне госпитализации.

«Он умер в Калуге и похороны тоже будут там. Сейчас решается с местом погребения. Пока ничего не могу сказать. Решение принимает семья», — резюмировал директор коллектива.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Дмитрий Галицкий умер на 65-м году жизни. Кроме «Синей птицы» он сотрудничал с ДДТ, Евгением Осиным и Владимиром Ободзинским.

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