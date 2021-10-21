Подруга замужней Макеевой забила тревогу: «Она падкая на мужчин, а он ее спаивает»

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Мадлена Гришина
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Подруга Анастасии Макеевой назвала ее падкой на мужчин

Подруга замужней Макеевой забила тревогу: «Она падкая на мужчин, а он ее спаивает»

Фото: Instagram @makeevan

Актриса в Instagram-аккаунте показывает идеальные отношения с новым мужем. Но, по словам знакомой, в ее жизни все не так идеально.

Вышедшая летом в четвертый раз замуж Анастасия Макеева показывает своим поклонникам идеальную семейную жизнь с новым супругом Романом Мальковым. Но знакомые уверены, что их вместе может и связывают любовные чувства, но денежный вопрос для актрисы тоже важен. Об этом рассказала одна из подруг Макеевой на федеральном канале.

После замужества Макеевой Тамара Космынина перестала узнавать подругу. Прекратились душевные разговоры, Роман Мальков запретил жене общаться со многими людьми и контролирует каждый ее шаг. А актриса все терпит, потому что слишком падкая на мужчин.

«Настя такой человек, она падкая на мужчин — доверчивая, влюбчивая», — говорит Тамара.

Более того, подруга уверена, что новым муж не только контролирует каждый шаг звездной жены, но и спаивает ее.

«Роман опаивает Настю. Я пытаюсь спасти, но ситуация с каждым днем усугубляется», — рассказала подруга.

Вседозволенность мужу актриса позволяет неспроста. Так, до брака с Романом Мальковым у Макеевой были финансовые трудности, которые она решала при помощи некоего тайного поклонника Артемия Романова. Что и подтвердила Космынина.

Ранее 5-tv.ru писал, что тайный поклонник Анастасии Макеевой на самом деле может оказаться молодой девушкой.

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