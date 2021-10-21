Экс-участник ДДТ Галицкий умер в один день с коллегой по ВИА «Синяя птица»

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Артем Зайцев
Эксклюзив 1 036

Легендарный коллектив берет свою историю с конца 70-х годов XX века.

Экс-участник ДДТ Галицкий умер в один день с коллегой по ВИА «Синяя птица»

Фото: sinyayaptitsa.ru

В один день умерли сразу два известных музыканта. Первым был клавишник группы «Синяя птица» Дмитрий Галицкий, а вторым барабанщик того же коллектива Сергей Криницын. Об этом сообщил директор коллектива Александр Зуборев.

«На аппарате скончался барабанщик нашего коллектива Сережа Криницын. И вечером того же дня не стало Дмитрия Львовича», — рассказал директор коллектива.

Зуборев отметил, что Галицкому не диагностировали поражение коронавирусной инфекцией, в отличие от его коллеги, чью жизнь унесла пандемия. Причиной смерти художественного руководителя коллектива оказался приступ поджелудочной железы. Директор ВИА был сильно удивлен, когда состояние Галицкого стало резко ухудшаться, ведь он соблюдал диету.

«Его увезли, но для меня загадка, почему он оказался на аппарате ИВЛ с поджелудочной», — поделился директор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер создатель клипов для группы «Алиса» и «ДДТ» Олег Флянгольц.

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