Жорин о причине затяжной судебной тяжбы Петросяна и Степаненко: «Ее жадность»

Супруги развелись три года назад, однако никак не могут поделить совместно нажитое имущество.

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко состоялся еще три года назад, однако бывшие супруги все еще не могут поделить совместно нажитое имущество. По словам адвоката юмориста, Сергея Жорина, виной всему жадность артистки, которая никак не может простить экс-супруга и испытывает к его новой семье немало негативных эмоций.

«<…> Ей нужно из себя каким-то образом извлечь злость и неприязнь к Петросяну и его семье, которые в ней сидят, и завершить этот судебный процесс. Все эти затяжки связаны исключительно с ее жадностью, желанием получить как можно больше. Даже больше того, что она может потратить», — рассказал звездный адвокат в интервью StarHit.ru.

globallookpress.com /Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Еще летом казалось, что процесс пришел к своему логическому завершению, суд вынес решение, по которому имущество поделили поровну между бывшими супругами. Однако Степаненко такой подход не устроил, и она подала сразу три апелляции.

При этом, по словам ее близких, сама артистка уже порядком измотана разбирательствами с экс-супругом и даже приобрела на этом фоне нервное расстройство.

По словам Жорина, здоровье Степаненко действительно подрывает на годы затянувшийся судебный процесс.

«Если Елена Григорьевна и ослаблена, что в общем-то логично, то исключительно от затянутого ею же судебного процесса. Причем, не просто затянутого, а еще и инициированного», — отметил адвокат.

По его словам, Петросян неоднократно предлагал бывшей жене разойтись по-хорошему и поделить имущество поровну во внесудебном порядке. Но Степаненко настояла, чтобы решение принимал суд, потому что рассчитывала на долю не менее 80% и не ожидала, что ей в итоге присудят только половину.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Степаненко пожелала разлучившей ее с мужем Брухуновой счастья и здоровья.