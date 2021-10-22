«Погибла вся смена»: хроника пожара на пороховом заводе под Рязанью

По данным экстренных служб, причиной взрыва и последующего возгорания стало несоблюдение технического регламента, ведется расследование.

Утром 22 октября на заводе по производству пороха в поселке Лесной Рязанской области прогремел взрыв, за которым последовал масштабный пожар. В момент происшествия в цехе предприятия находились 17 человек.

Погибли 12 человек, один пострадал. Судьба еще четверых остается неизвестной. По информации источника, шансов выжить в условиях сильного задымления у них практически нет. Поиски осложняет густой едкий дым.

«Я вышла на балкон. Увидели черные клубы дыма. Подумали сначала, что у нас гаражи загорелись. У нас такое бывает. Но потом нам рассказали, что взорвался завод „Разряд“. Там кругом взрывчатые вещества. Такой вот поэтому масштаб. Я слышала, что погибла вся смена», — рассказала 5-tv местная жительница.

Как уточнили в МЧС, причиной ЧП стало нарушение технологического регламента. Следственный комитет и прокуратура уже организовали проверку по факту происшествия.

Объект по производству взрывчатых веществ принадлежит ООО «Разряд», арендовавшему помещение у ПГУП «Эластик». При этом в Ростехнадзоре сообщили, что технические нарушения были выявлены на предприятии еще до трагедии. Среди них недостаточная организация хранения взрывчатых материалов: на полу имелись просыпи пороха, которые не были убраны в установленном порядке.

Открытое горение в настоящий момент удалось ликвидировать. С целью координации сил и средств по ликвидации ЧС в Шиловский район Рязанской области вылетел врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Аэромобильные группировки отряда «Центроспас» в составе около 45 человек и 8 единиц техники, а также Тульского спасательного центра МЧС России — 50 человек и 7 единиц техники выехали на место происшествия.