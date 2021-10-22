«Погибла вся смена»: хроника пожара на пороховом заводе под Рязанью
Что известно о взрыве на пороховом заводе под Рязанью
Фото, видео: МЧС России
По данным экстренных служб, причиной взрыва и последующего возгорания стало несоблюдение технического регламента, ведется расследование.
Утром 22 октября на заводе по производству пороха в поселке Лесной Рязанской области прогремел взрыв, за которым последовал масштабный пожар. В момент происшествия в цехе предприятия находились 17 человек.
Погибли 12 человек, один пострадал. Судьба еще четверых остается неизвестной. По информации источника, шансов выжить в условиях сильного задымления у них практически нет. Поиски осложняет густой едкий дым.
«Я вышла на балкон. Увидели черные клубы дыма. Подумали сначала, что у нас гаражи загорелись. У нас такое бывает. Но потом нам рассказали, что взорвался завод „Разряд“. Там кругом взрывчатые вещества. Такой вот поэтому масштаб. Я слышала, что погибла вся смена», — рассказала 5-tv местная жительница.
Как уточнили в МЧС, причиной ЧП стало нарушение технологического регламента. Следственный комитет и прокуратура уже организовали проверку по факту происшествия.
Объект по производству взрывчатых веществ принадлежит ООО «Разряд», арендовавшему помещение у ПГУП «Эластик». При этом в Ростехнадзоре сообщили, что технические нарушения были выявлены на предприятии еще до трагедии. Среди них недостаточная организация хранения взрывчатых материалов: на полу имелись просыпи пороха, которые не были убраны в установленном порядке.
Открытое горение в настоящий момент удалось ликвидировать. С целью координации сил и средств по ликвидации ЧС в Шиловский район Рязанской области вылетел врио главы МЧС России Александр Чуприян.
Аэромобильные группировки отряда «Центроспас» в составе около 45 человек и 8 единиц техники, а также Тульского спасательного центра МЧС России — 50 человек и 7 единиц техники выехали на место происшествия.
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