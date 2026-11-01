В России насчитали 40,5 млн пенсионеров

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 40 0

Средняя выплата гражданам, получающим пенсию, за год увеличилась почти на две тысячи рублей.

Число пенсионеров в России превысило 40,5 миллиона человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В России насчитывается более 40,5 млн пенсионеров. По состоянию на 1 сентября 2026 года на учете в Социальном фонде России (СФР) состояли 40,519 миллиона человек. Такие данные фонда приводит РИА Новости.

В сентябре средний размер пенсионных выплат достиг 25 469 рублей. В расчет включены как работающие, так и неработающие граждане. Годом ранее, в сентябре 2025-го, этот показатель составлял 23 520 рублей. За год средняя выплата увеличилась на 1 949 рублей.

При этом значительная часть россиян продолжает работать и после достижения пенсионного возраста. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 29 октября сообщила, что доля граждан старше 65 лет в стране составляет 18%, а людей предпенсионного возраста — около 24%.

По словам Голиковой, многие россияне сохраняют высокую активность и после выхода на пенсию. В частности, трудовую деятельность продолжают около 3 миллионов человек, или 18% граждан старше пенсионного возраста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Международный день пожилых людей, который отмечается 1 октября, отдельные категории пенсионеров могли рассчитывать на дополнительные выплаты. В частности, пенсии бывших военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств увеличили на 4%.

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