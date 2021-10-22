Адвокат Бенхин доказал смерть жены Шаляпина

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Артем Зайцев
Эксклюзив 1 009

Адвокат Бенхин нашел доказательство смерти жены Шаляпина

Фото, видео: Instagram @shalyapin_official @alexschengen @georgykiryanov, 5-tv.ru

Тема:
Умерла жена Прохора Шаляпина

В своем расследовании звездный юрист нашел неопровержимое свидетельство кончины Татьяны Клаудии Дэвис

Звездный адвокат Александр Бенхин нашел доказательство смерти жены Прохора Шаляпина Татьяны Клаудии Дэвис. Поиски привели юриста к канадской колеге Бобби М. Олсен. Она работала в коллегии адвокатов Davies Legal Firm под руководством Татьяны Дэвис, но сейчас владеет собственной юридической фирмой. Перепиской с ней о Татьяне Александр Бенхин поделился с 5-tv.ru.

«Добрый вечер! Пытаюсь дозвониться до вас со вчерашнего дня. Ранее вы работали с Таней Дэвис. Вы знаете, что-нибудь о ее текущем состоянии? Очень бы хотелось верить, что она жива, и все эти сообщения - просто фейковые слухи. Я никак не мог связаться с ней, не было нигде ни некрологов, ни объявления похорон. Я все же надеюсь на лучшее», — написал адвокат.

«Она умерла. Я сожалею. Я не вижу вашего имени», — ответила Олсен.

«Спасибо. Мое имя Алекс (жил и работал в Торонто 15 лет назад). Простите, за что, беспокою с Таней», — представился адвокат.

5-tv.ru

Бенхин считает это более чем официальным подтверждением, так как он получил ответ от человека, наделенного официальным статусом адвоката в Канаде. Российский юрист подчеркнул, что такие люди не имеют никакого морального права говорить неправду.

«Соответственно, это более чем уважаемый ресурс и ему можно доверять», — добавил адвокат.

Также Бенхин рассказал, что Прохор Шаляпин действительно тяжело переживает смерть своей погибшей супруги. Он отметил, что артист не дает никаких интервью и будет держать молчание вплоть до 40-го дня. 

«Сейчас он поехал в гастрольный тур по Дальнему Востоку. Соответственно, на каждом концерте он исполняет свою новую песню „Тебя обнимал“», — добавил адвокат.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Прохор Шаляпин не против подарков от богатых дам, однако он не тунеядец.

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