Адвокат Бенхин доказал смерть жены Шаляпина
Адвокат Бенхин нашел доказательство смерти жены Шаляпина
Фото, видео: Instagram @shalyapin_official @alexschengen @georgykiryanov, 5-tv.ru
В своем расследовании звездный юрист нашел неопровержимое свидетельство кончины Татьяны Клаудии Дэвис
Звездный адвокат Александр Бенхин нашел доказательство смерти жены Прохора Шаляпина Татьяны Клаудии Дэвис. Поиски привели юриста к канадской колеге Бобби М. Олсен. Она работала в коллегии адвокатов Davies Legal Firm под руководством Татьяны Дэвис, но сейчас владеет собственной юридической фирмой. Перепиской с ней о Татьяне Александр Бенхин поделился с 5-tv.ru.
«Добрый вечер! Пытаюсь дозвониться до вас со вчерашнего дня. Ранее вы работали с Таней Дэвис. Вы знаете, что-нибудь о ее текущем состоянии? Очень бы хотелось верить, что она жива, и все эти сообщения - просто фейковые слухи. Я никак не мог связаться с ней, не было нигде ни некрологов, ни объявления похорон. Я все же надеюсь на лучшее», — написал адвокат.
«Она умерла. Я сожалею. Я не вижу вашего имени», — ответила Олсен.
«Спасибо. Мое имя Алекс (жил и работал в Торонто 15 лет назад). Простите, за что, беспокою с Таней», — представился адвокат.
Бенхин считает это более чем официальным подтверждением, так как он получил ответ от человека, наделенного официальным статусом адвоката в Канаде. Российский юрист подчеркнул, что такие люди не имеют никакого морального права говорить неправду.
«Соответственно, это более чем уважаемый ресурс и ему можно доверять», — добавил адвокат.
Также Бенхин рассказал, что Прохор Шаляпин действительно тяжело переживает смерть своей погибшей супруги. Он отметил, что артист не дает никаких интервью и будет держать молчание вплоть до 40-го дня.
«Сейчас он поехал в гастрольный тур по Дальнему Востоку. Соответственно, на каждом концерте он исполняет свою новую песню „Тебя обнимал“», — добавил адвокат.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Прохор Шаляпин не против подарков от богатых дам, однако он не тунеядец.
- 20 окт
- Шаляпин ответил на вопрос о сексе с «бабулечками»: «Все мои девушки молодые»
- 18 окт
- Экс-жена Прохора Шаляпина выходит замуж за миллионера
- 16 окт
- Шаляпин растрогал поклонников до слез, показав клип на песню об умершей жене
- 14 окт
- Прохор Шаляпин объяснил смысл слов в песне в память о Татьяне Дэвис
- 13 окт
- Цымбалюк-Романовская раскрыла тайну модного гардероба Шаляпина
- 11 окт
- Композитор о заказанной Шаляпиным песне о жене: «Вышла как горячий пирожок»
- 11 окт
- Шаляпин записал новую песню в память об умершей жене: «Тебя никогда не увижу»
- 11 окт
- Адвокат Бенхин: Брак Прохора Шаляпина и Татьяны Дэвис могут аннулировать
- 11 окт
- Шаляпин ответил хейтерам после смерти жены: «Я никому ничего не должен»
- 10 окт
- Квартиру умершей жены Прохора Шаляпина выставили на продажу, пока она была в коме
Читайте также
57%
-0.13 82.50
-0.14
Нашли ошибку?