«А вы бы отказались?» — Прохор Шаляпин рассказал, почему жил за счет супруги
Прохор Шаляпин объяснил, почему не отказывается от денег своих возлюбленных
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Детали личной жизни певца Прохора Шаляпина вызывают у многих недоумение. Артиста называют альфонсом, так как он не считает зазорным жить за счет женщин, но у артиста есть свое мнение на этот счет.
Личная жизнь Прохора Шаляпина вызывает массу обсуждений. Артист был женат три раза. Выбор спутниц удивляет. Его избранницы всегда намного старше и не стеснены в средствах, поэтому могут содержать супруга и баловать его дорогими подарками. Недавно сам Прохор Шаляпин признался на передаче YouTube-канала «Жить», почему пользуется материальными благами.
Шаляпина обвиняют в том, что он нагло пользовался материальным положением своей жены. Но певец уверяет, что это не так, он и сам зарабатывал деньги, просто не отказывался, когда спутница предлагала ему финансовую помощь.
Прохор также отметил, что его супруге эти деньги достались честным путем, и она не нуждалась в средствах, поэтому он позволял Татьяне тратиться на их роскошную жизнь.
Несмотря на то, что певец активно принимает материальную помощь от своих спутниц, он все-таки убежден, что женщины не достойны занимать высокие посты, а должны заниматься только бытом, воспитанием детей и «никуда не рыпаться». Звезда привел в пример традиции арабских стран, которые являются для него эталоном взаимоотношений между супругами.
В 2021 году Прохор Шаляпин женился в третий раз на миллионерше из Канады Татьяне Дэвис. Артист выставлял на показ роскошную жизнь, которую обеспечивала ему супруга. Муж и жена путешествовали по миру, останавливались в дорогих отелях и могли себе позволить все, что угодно. Говорят, что Татьяна даже купила артисту квартиру.
Их история завершилась трагедией. Татьяна заболела коронавирусом и скончалась в результате осложнений. Однако споры вокруг их отношений не утихают.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Прохор Шаляпин отреагировал на слухи об изменах.
- 25 сент
- Шаляпин скорбит о покойной жене: «Только память и слезы»
- 13 мар
- Прохор Шаляпин посвятил клип умершей полгода назад жене: «Дорогой Танечке»
- 21 янв
- Шаляпин назвал российский шоу-бизнес общагой: «Звезды разошлись»
- 21 янв
- Шаляпин ответил на обвинения в отравлении жены: «Я искренний и добрый человек»
- 20 янв
- Помощница Дэвис добавляла в ее еду измельченные «пилюли» по указанию Шаляпина
- 20 янв
- Калашникова об обвинениях Шаляпина в убийстве жены: «Все доказано вскрытием»
- 19 янв
- Шаляпина заподозрили в отравлении жены-миллионерши: «Интересовался, как незаметно убить человека»
- 9 янв
- Прохор Шаляпин почтил память покойной жены-миллионерши: «Ты ушла, подарив мне мир»
- 31 дек
- Потерявший жену Шаляпин об итогах 2021 года: «Не был тяжелым»
- 25 дек
- Одно лицо: Шаляпин засветился на фото с копией покойной жены
Читайте также
81%
0.08 62.59
0.24
Нашли ошибку?