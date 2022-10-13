Детали личной жизни певца Прохора Шаляпина вызывают у многих недоумение. Артиста называют альфонсом, так как он не считает зазорным жить за счет женщин, но у артиста есть свое мнение на этот счет.

Личная жизнь Прохора Шаляпина вызывает массу обсуждений. Артист был женат три раза. Выбор спутниц удивляет. Его избранницы всегда намного старше и не стеснены в средствах, поэтому могут содержать супруга и баловать его дорогими подарками. Недавно сам Прохор Шаляпин признался на передаче YouTube-канала «Жить», почему пользуется материальными благами.

Шаляпина обвиняют в том, что он нагло пользовался материальным положением своей жены. Но певец уверяет, что это не так, он и сам зарабатывал деньги, просто не отказывался, когда спутница предлагала ему финансовую помощь.

Прохор также отметил, что его супруге эти деньги достались честным путем, и она не нуждалась в средствах, поэтому он позволял Татьяне тратиться на их роскошную жизнь.

Несмотря на то, что певец активно принимает материальную помощь от своих спутниц, он все-таки убежден, что женщины не достойны занимать высокие посты, а должны заниматься только бытом, воспитанием детей и «никуда не рыпаться». Звезда привел в пример традиции арабских стран, которые являются для него эталоном взаимоотношений между супругами.

В 2021 году Прохор Шаляпин женился в третий раз на миллионерше из Канады Татьяне Дэвис. Артист выставлял на показ роскошную жизнь, которую обеспечивала ему супруга. Муж и жена путешествовали по миру, останавливались в дорогих отелях и могли себе позволить все, что угодно. Говорят, что Татьяна даже купила артисту квартиру.

Их история завершилась трагедией. Татьяна заболела коронавирусом и скончалась в результате осложнений. Однако споры вокруг их отношений не утихают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Прохор Шаляпин отреагировал на слухи об изменах.