«Светлая Дюймовочка, которая так любила жизнь»: Шаляпин почтил память покойной жены
Прохор Шаляпин почтил память покойной жены-миллионерши
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Ровно два года назад скончалась последняя супруга певца.
Певец Прохор Шаляпин почтил память покойной возлюбленной — канадской миллионерши Татьяны Дэвис. Сегодня ровно два года, как артист стал вдовцом. Об этом знаменитость вспомнил в социальной сети личного блога.
«Сегодня день памяти Тани Дэвис, моей дорогой, светлой Дюймовочке, которая так любила жизнь. Ровно два года как ее не стало. Царствие небесное», — написал он.
Татьяна-Клаудиа Дэвис была третьей супругой Шаляпина. И была старше любимого, как и предыдущие его женщины. Свадьбу они сыграли летом 2021 года в Лас-Вегасе, а через некоторое время она заболела коронавирусом. Два месяца женщина провела в больнице, где и скончалась из-за последствий болезни. Дэвис похоронена в мавзолее в Канаде.
Погребальное сооружение включает в себя камеру, где размещаются останки умершей. По словам Шаляпина, мавзолей он еще ни разу не посещал из-за ряда факторов. Но родственники погибшей, с которыми певец поддерживает связь по сей день, присылают ему фото и видео с места захоронения.
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Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Александра Рашель назвала умершую жену Шаляпина провинциалкой из Нижнего Новгорода, которая на самом деле жива и здорова.
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