Вдовец Шаляпин стихами Есенина ответил на вопрос о новых отношениях
Последняя жена артиста умерла почти два года назад. Свободно ли сейчас сердце завидного холостяка?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Прохор Шаляпин раскрыл правду о своей личной жизни после смерти третьей супруги. В беседе с 5-tv.ru певец ответил на соответствующий вопрос стихами Сергея Есенина.
«Отлюбили мы давно. Как в стихотворении Есенина», — заявил Шаляпин.
Он признался, что сейчас его сердце свободно. Более того, в нем абсолютно ничего не селится. Артист объяснил, что хочет спокойствия и ничего пока что не ищет.
После отношений с Татьяной-Клаудией Дэвис, которая скоропостижно скончалась от коронавируса в 2021 году, Шаляпин ни с кем не встречался. Хотя у певца много бывших возлюбленных, да и сам он довольно любвеобильный, в чем неоднократно признавался. Однако пока что ему хочется наслаждаться свободой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую женщину Прохор Шаляпин считает идеальной.
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