«Здравствует и поныне»: новые подробности о «липовой смерти» жены-миллионерши Шаляпина
Слухи: третья жена Прохора Шаляпина может быть жива
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
Поверить в эти слухи весьма сложно — есть ли в них доля правды?
Дискуссии о том, что третья жена Прохора Шаляпина — Татьяна Дэвис — может быть жива, давно циркулируют в медиапространстве. Однако они так и не получили официального подтверждения или опровержения.
При этом Telegram-канал «Светский хроник» приводит удивительную версию этой истории. Так, его автор якобы однажды пообщался с блогером, телезвездой и президентом Ассоциации жертв пластической хирургии Александры Рашель.
Та же поведала, что история с трагичной смертью женщины спустя два месяца после пышного торжества якобы была разыграна для рейтингов.
«Якобы американская миллионерша-жена Прохора Шаляпина, которая скончалась от коронавируса через два месяца после свадьбы, на самом деле провинциалка из Нижнего Новгорода, которая здравствует и поныне», — передает канал.
В интернете было несколько теорий, объясняющих возможную инсценировку смерти. Одна из них — проблемы с законом в Канаде, от которых Дэвис якобы хотела скрыться с помощью «перерождения» под другим именем с иной внешностью.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Шаляпин не может навестить могилу умершей жены.
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