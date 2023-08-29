«Здравствует и поныне»: новые подробности о «липовой смерти» жены-миллионерши Шаляпина

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Рита Миронова
Рита Миронова 2 852 0

Слухи: третья жена Прохора Шаляпина может быть жива

«Здравствует и поныне»: новые подробности о «липовой смерти» жены-миллионерши Шаляпина

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Тема:
Умерла жена Прохора Шаляпина

Поверить в эти слухи весьма сложно — есть ли в них доля правды?

Дискуссии о том, что третья жена Прохора Шаляпина — Татьяна Дэвис — может быть жива, давно циркулируют в медиапространстве. Однако они так и не получили официального подтверждения или опровержения.

При этом Telegram-канал «Светский хроник» приводит удивительную версию этой истории. Так, его автор якобы однажды пообщался с блогером, телезвездой и президентом Ассоциации жертв пластической хирургии Александры Рашель.

Telegram / Светский хроник / iamhronik

Та же поведала, что история с трагичной смертью женщины спустя два месяца после пышного торжества якобы была разыграна для рейтингов.

«Якобы американская миллионерша-жена Прохора Шаляпина, которая скончалась от коронавируса через два месяца после свадьбы, на самом деле провинциалка из Нижнего Новгорода, которая здравствует и поныне», — передает канал.

В интернете было несколько теорий, объясняющих возможную инсценировку смерти. Одна из них — проблемы с законом в Канаде, от которых Дэвис якобы хотела скрыться с помощью «перерождения» под другим именем с иной внешностью.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Шаляпин не может навестить могилу умершей жены.

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Умерла жена Прохора Шаляпина
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