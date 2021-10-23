Зов в вечность: какие сны могут предвещать скорую смерть

Светлые образы лошади или плывущей по реке лодки могут предупредить о скорой смерти. Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала медиум Айгуль Хуснетдинова. По ее словам, все сновидения, предрекающие кончину, можно поделить на две категории.

«Первая категория снов — это когда к вам приходит умерший родственник и каким-то образом зовет за собой, и вы идете за ним. Это очень плохо, потому что это может означать болезни, и, как максимум, вы пересечете черту и уйдете за ним в мир мертвых», — предупредила экстрасенс.

Она также подчеркнула, что приходящие во сне умершие люди, как правило, спешат о чем-то проинформировать. Смерть — лишь один из возможных вариантов.

Особое внимание стоит обратить на то, если мертвец ведет за собой, «тащит за грань». В таком случае он предупреждает вас о болезни, которая приведет к смерти.

Ко второй категории относятся сновидения, в которых вы видите саму смерть. Костлявая может являться в самых разных образах, даже светлых и прекрасных.

«Вам может являться образ белой лошади или лодки, плывущей по реке. Другими словами, символ, который означает, что вы переходите на другую сторону. Такие сны обычно яркие, светлые. Образ белой комнаты, где все светло, где какое-то потрясающее ощущение счастья. Это всегда однозначное толкование», — пояснила эзотерик.

Айгуль Хуснетдинова отметила, такие сновидения вселяют предчувствие скорой кончины и человек сам понимает это. Она заверила: в любом случае, смерть предопределена. А сны предупреждают, чтобы человек мог подготовиться или нашел в себе силы и возможность каким-то образом отодвинуть смерть.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, экстрасенс назвал дни, в которые рождаются черные вдовы.