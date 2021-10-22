Шесть знаков зодиака поймают денежный поток в дни пребывания Солнца в Скорпионе

Привлечь достаток можно не только посильным трудом: помогут и звезды. С 23 октября Солнце меняет свое положение и переходит из знака Весов в знак Скорпиона. Для некоторых людей это означает возможность привлечь большие деньги. Кому этот период поможет приумножить капитал, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

Специалист предупредила: часто человек сталкивается с различными кризисами как раз во время пребывания Солнца в Скорпионе. Необходимо собрать мысли в кучу и отпустить негативные ситуации. Только так вам будет сопутствовать удача.

Звезды обещают достаток представителям водных и земных знаков. К первым относятся Рак, Скорпион и Рыбы, ко вторым — Телец, Дева и Козерог.

«Вы можете добиться невероятных высот. У вас будет буквально открыт финансовый поток, поэтому подумайте, чего вы хотите добиться. Сейчас стоит очень вдумчиво вкладывать деньги в серьезные покупки или в серьезные предприятия. Кроме этого, это для вас возможность сделать большой рывок в своей карьере», — заверила эксперт.

Для представителей огненной стихии (Овнов, Львов и Стрельцов) и воздушных знаков (Близнецов, Весов и Водолеев) золотое время начнется, когда Солнце войдет в знак Стрельца, а это будет в конце ноября. Астролог порекомендовала этим знакам подготовить себе плацдарм для будущих свершений.

Алена Никольская подчеркнула, что абсолютно для всех знаков зодиака сейчас очень важна кинестетика, или так называемое «мышечное чувство», когда люди ощущают мир через тактильное чувство и обоняние.

«Обнимайтесь, целуйтесь, дотрагивайтесь до своего любимого человека. Будьте более внимательны к своим деткам. Сейчас они захотят во что бы то ни стало быть независимыми, особенно это проявится у детей подросткового возраста», — отметила она.

Астролог посоветовала дать детям больше свободы. Так вы почувствуете, что ваши отношения станут более доверительными и теплыми.

Никольская также дала совет женщинам одеваться и вести себя в этот период сдержанней. Дело в том, что Солнце в знаке Скорпиона сильно воздействует на мужчин: они становятся очень ревнивыми, агрессивными и требовательными, в том числе в интимной сфере.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 25 по 31 октября для всех знаков зодиака. Так, Овнам стоит быть осторожнее: руны напророчили возникновение конфликтов и противоречий с окружающими вас людьми.