Цена красоты: сколько нужно ежегодно тратить на уход за лицом и как сэкономить

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Наталья Григорьевская
Эксклюзив 2 281

Хирург Декаспер рассказала, сколько нужно тратить денег и времени на уход за лицом

Фото, видео: depositphotos / vova130555@gmail.com; 5-tv.ru

Пластический хирург Галина Декаспер рассказала, какие процедуры необходимо делать женщинам в разном возрасте, чтобы всегда выглядеть молодо.

Желание выглядеть привлекательно в любом возрасте свойственно всем женщинам. Вот только у некоторых неувядающая красота заложена в генах, а другим представительницам женского пола приходится прибегать к помощи специалистов. Отмотать несколько лет назад можно — достаточно в соответствии со своим возрастом проводить время от времени необходимые процедуры. Какие и за какую сумму в год эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала пластический хирург Галина Декаспер.

Чтобы выглядеть молодо необязательно тратить большие деньги, считает Декаспер. Существенную помощь привычным домашним процедурам в стирании признаков старения оказывают профессиональные уходы. К ним относятся различные аппаратные методики и массажи.

Как правильно инвестировать в собственное лицо?

Врач рекомендует делать процедуры ревитализации. Механизм, направленный на омоложение кожи лица, заключается в том, что вводимые во время процедуры препараты глубоко увлажняют и стимулируют обменные процессы в слоях кожи, активируют ее регенерацию. Наиболее распространена биоревитализация. В ее основе — применение гиалуроновой кислоты.

Однако, предупредила хирург Галина Декаспер, прибегать к экспресс-омоложению стоит не каждый месяц, а согласно протоколу. Частота использования зависит от возраста пациентки.

«Если пациентка молодая — от 25 до 35 лет — то одного раза в год достаточно. И цены за такие процедуры невысокие, варьируют от пяти до 16 тысяч за одно посещение», — рассказала эксперт.

Если женщина постарше и находится в диапазоне 35-50 лет, то процедуры биоревитализации и ухода нужно делать уже два-три раза в год. Таким образом, бюджет на поддержание красоты повышается.

Кроме того, к сумме чека могут добавляться препараты пролонгированного действия. Бюджет зависит от возраста пациентки, подчеркнула пластический хирург: после 50-55 лет делается комплексный подбор препаратов, который включает в себя иногда и гормональные препараты.

«Если пациентка молодая, то можно укладываться в 60-70 тысяч в год, включая инъекции ботулотоксина два-три раза в год, и уходовые процедуры. Если пациентка постарше, то, соответственно возрастают и расходы на поддержание молодости — от 45 до 150 тысяч рублей», — заключила пластический хирург Галина Декаспер.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач развенчала мифы о фейс-фитнесе.

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