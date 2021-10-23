Прорыв финансовой плотины! Какие знаки зодиака искупаются в деньгах пока Солнце в Скорпионе

Привлечь достаток можно не только посильным трудом: помогут и звезды. С 23 октября Солнце меняет свое положение и переходит из знака Весов в знак Скорпиона. Для некоторых людей это означает возможность привлечь большие деньги. Для кого в этот период будет прорвана финансовая плотина, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

Звезды обещают достаток представителям земных и водных знаков. К первым относятся Телец, Дева и Козерог, ко вторым — Рак, Скорпион и Рыбы.

«Вы можете добиться невероятных высот. У вас будет буквально открыт финансовый поток, поэтому подумайте, чего вы хотите добиться. Сейчас стоит очень вдумчиво вкладывать деньги в серьезные покупки или в серьезные предприятия. Кроме этого, это для вас возможность сделать большой рывок в своей карьере», — заверила эксперт.

Также Алена Никольская подчеркнула, что абсолютно для всех знаков зодиака сейчас очень важна кинестетика, или так называемое «мышечное чувство», когда люди ощущают мир через тактильное чувство и обоняние.

«Обнимайтесь, целуйтесь, дотрагивайтесь до своего любимого человека. Будьте более внимательны к своим деткам. Сейчас они захотят во что бы то ни стало быть независимыми, особенно это проявится у детей подросткового возраста», — отметила она.

Астролог посоветовала дать детям больше свободы. Так вы почувствуете, что ваши отношения станут более доверительными и теплыми. Женщинам в этот период стоит одеваться и вести себя сдержанней. Дело в том, что Солнце в знаке Скорпиона сильно воздействует на мужчин: они становятся очень ревнивыми, агрессивными и требовательными, в том числе в интимной сфере.

При этом специалист предупредила: часто человек сталкивается с различными кризисами как раз во время пребывания Солнца в Скорпионе. Необходимо собрать мысли в кучу и отпустить негативные ситуации. Только так вам будет сопутствовать удача.

В заключение Алена Никольская отметила, что для представителей огненной стихии (Овнов, Львов и Стрельцов) и воздушных знаков (Близнецов, Весов и Водолеев) золотое время начнется, когда Солнце войдет в знак Стрельца, а это будет в конце ноября. Астролог посоветовала этим знакам подготовить себе плацдарм для будущих свершений.

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