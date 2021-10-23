По предварительной информации, убитой в Оренбургской области было около 40 лет. Ее голову так и не нашли.

Чемодан с расчлененной женщиной нашли у мусорки в городе Орске Оренбургской области. В распоряжение 5-tv.ru попало эксклюзивное фото, на котором видно части тела погибшей.

По информации 5-tv.ru, погибшей было около 40 лет. Чемодан с частями тела обнаружили у дома № 47 на улице Станиславского. Давность наступления смерти — 30-50 часов. По предварительным данным, головы женщины в чемодане не оказалось.

5-tv.ru

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать его на расследование в центральный аппарат ведомства. Это сделано, чтобы в кратчайшие сроки найти убийцу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внук зарезал и хотел расчленить бабушку в Москве из-за долга в 80 тысяч рублей.