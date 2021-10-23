Сбежавшая невеста: экс-жена Шаляпина не явилась на собственную свадьбу

Сама Лариса Копенкина свой экстравагантный поступок никак не объяснила. Однако накануне торжества она опубликовала в соцсети загадочный пост.

Бывшая жена Шаляпина Лариса Копенкина стала сбежавшей невестой. Бизнес-леди не явилась на собственную свадьбу, чем обескуражила не только жениха, но и близких друзей.

Свой экстравагантный поступок 66-летняя бизнесвумен пока никак не объяснила, ограничившись коротким сообщением своей подруге Диане Бичаровой, которая занималась организацией свадьбы пишет KP.RU.

Копенкина написала, что находится в аэропорту, попросила разобраться с гостями и банкетом и пообещала все объяснить по возвращении, добавив, что, конечно, поступает «по-свински».

Куда улетела экс-супруга Шаляпина, который, кстати, недавно стал вдовцом и теперь отправился на гастроли с новой песней, посвященной покойной жене, неизвестно.

Однако накануне торжественного события Копенкина опубликовала на своей странице в Instagram весьма необычный для готовящейся к бракосочетанию счастливой невесты меланхоличный пост с философским подтекстом да еще в стихотворной форме.

Instagram @larakopenkina

«Как сложно нам порой бывает, решиться сделать первый шаг — бежать, остаться и исчезнуть, не выяснять, не понимать. Мы ценим лишь, когда теряем, нам проще чаще отпустить и через годы понимаем, что нужно было не спешить», — написала Копенкина, добавив, что «никогда не поздно остановиться и все поменять».

Ее подписчицы сначала согласились с мудрым высказыванием бизнес-леди, а потом спохватились.

«А свадьба-то завтра состоится?» — на всякий случай уточнили в комментариях; ответа не последовало.

Сейчас все гадают, куда могла отправиться бывшая супруга Шаляпина и почему она отказалась выходить замуж за бизнесмена Василия Райского, который серьезно потратился на подготовку к торжеству.

Как сообщается, кольцо для невесты обошлось ему в сумму порядка трех миллионов рублей. К свадьбе уже было куплено платье, заказан банкет. В подготовке к празднику принимала участие и дочь Райского Аника, которую выходка Копенкиной очень расстроила.

Лариса Копенкина была замужем за Прохором Шаляпиным с 2013-го по 2015 год. Недавно она заявила, что несмотря на новое замужество «общалась, общается и будет общаться дальше» с Шаляпиным, которого по-прежнему любит.

В ответ певец с ослепительной улыбкой также отметил, что с любовью относится к экс-супруге и до сих пор хранит в памяти своего компьютера ее пикантные снимки, от которых не намерен избавляться.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что бывшая жена Прохора Шаляпина прокляла его хейтеров.