🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 октября, убывающая Луна в знаке Близнецов, принесет многим энергетику финансового благополучия. А это значит, что активное взаимодействие с деньгами принесет пользу и удовольствие. Сегодня не стоит скупиться, можно наконец-то приобрести то, на что давно положен глаз, также успехом увенчаются любые договоренности.

♈ Овен

Как вы можете освободить место для нового, если не отпустили старое? Овны, иногда приходится прощаться и с хорошими воспоминаниями. Признайте дары, которые вам предлагает Вселенная и перестаньте смотреть на них с точки зрения вашего прошлого. Найдите безопасный способ «освободить» свое бремя. Разговор с другом, которому доверяете — это то, что вам нужно.

Космический совет: найдите способ высвободить свои эмоции.

♉ Телец

Отличительная черта взрослых отношений: осознание того, что совершенство — всего лишь иллюзия. Сделайте так, чтобы ваш партнер чувствовал себя любимым и ценным, Тельцы. Дайте ему возможность дышать свободно. Принятие — это дар, который может преобразовать даже самые сложные отношения.

Космический совет: поймите, мы совершенно несовершенны — и это то, что делает нас особенными.

♊ Близнецы

Обязательство — это не просто обмен клятвами. Прежде, чем давать обещания, подумайте, сможете, а главное хотите ли вы их выполнять. Будьте в меру эгоистичны, Близнецы. В этом нет ничего крамольного. Пришло время заняться своей жизнью. Пообщайтесь со своим внутренним «я» и выясните, что действительно вы хотите. Придя к согласию с самим собой, вы сможете жить ни о чем не жалея.

Космический совет: будьте в меру эгоистичны.

♋ Рак

Иногда стоит громче заявить о себе, Раки. Заявить о себе как о мудром человеке, способном ставить высокие цели вместо того, чтобы размениваться на мелочи. Вы можете стать миротворцем, и поделиться мудростью с теми, кто потерял себя на жизненном пути. Чувствуете, что потеряли вдохновение? К вам придет осознание того, что, совместив казавшиеся несовместимыми элементы, вы резко продвинетесь.

Космический совет: беритесь за большие дела.

♌ Лев

Уязвимость — это сила, Львы. Откройте свое сердце и позвольте своим истинным чувствам стать публичными. Наступает сезон под девизом «любить и быть любимым». Но не ограничивайте это только романтическими связями. Пусть ваши друзья, члены семьи и коллеги также узнают, насколько они особенные для вас. Если вы затаили обиду на кого-то, то сегодня самое подходящее время, чтобы закопать топор войны и наладить отношения.

Космический совет: раскройте свое сердце.

♍ Дева

Хорошие вещи требуют времени — вот универсальный факт, которому вы научились доверять. Физическая, эмоциональная и финансовая поддержка, которую вы получаете сейчас — это то, о чем вы могли только мечтать. Поблагодарите судьбу за это — и она даст вам еще больше. С другой стороны, вы можете обнаружить, что ваш партнер инвестирует в свою карьеру больше, чем когда-либо. Впрочем, если вы оба привыкли поддерживать мечты друг друга, это вовсе не плохо.

Космический совет: поблагодарите судьбу, чтобы получить от нее еще больше.

♎ Весы

Весы, вы не несете ответственности за чужие проблемы. Помогать всегда другим — замечательное качество. Но какой ценой? Может лучше использовать свои собственные ресурсы и для себя? Поймите, какова мотивация ваших собственных действий. Пустота, которую вы пытаетесь заполнить внутри себя. Раки, вам не нужно чье-либо одобрение или подтверждение.

Космический совет: вам не нужно чье-либо одобрение.

♏ Скорпион

Скорпионы, вы уже почувствовали себя богачом? К счастью, с этим приятным чувством вам еще долго прощаться не придется. Деньги то и дело будут плыть вам в руки и оказываться на ваших счетах. Это благословение Вселенной. Но не спешите расходовать финансы на все подряд, вложите сбережения в новый бизнес — найдите средство приумножить ваше состояние. Так будет рациональнее.

Космический совет: перестаньте разбрасываться деньгами.

♐ Стрелец

Опять творческий кризис? Стрельцы, вспомните, о чем вы думали в период вдохновения. Может быть, удастся посмотреть на идею, которую вы признали никудышной, с другой стороны? Если это не поможет, сходите на чашечку кофе к другу или почитайте новую книгу в парке. Может быть, энергия природы вдохнет в вас новые силы и вы сможете продолжить работу.

Космический совет: зарядитесь энергией.

♑ Козерог

Когда в последний раз вы делали что-то вместе со своими родственниками? Посвятите день братьям и сестрам, Козероги. Если они живут в другом конце страны или мира, хотя бы просто позвоните им. Кровные узы очень важны для вас, не забывайте об этом. В вашем случае уделять время своей семье очень важно.

Космический совет: посвятите день родственникам.

♒ Водолей

Посвятите день соблазнению музы, Водолеи. Посвятите день искусству, музыке и театру. Идеи, которыми вы вдохновлены на данный момент, переданы вам Вселенной. Хороший способ раскрыть свою дикую природу — это быть рядом с близкими и посещать места, которые вдохновляют вас смотреть на вещи по-другому. Есть ли кто-то, с кем вы чувствуете эту творческую химию? Поделитесь с ними своим видением и посмотрите, что из этого выйдет.

Космический совет: посвятите день искусству, музыке и театру.

♊ Рыбы

Рыбы, сейчас вы переживаете не лучший период в жизни. Возможны неудачи на работе и конфликты с близкими. Однако не принимайте все ссоры близко к сердцу. Шторм скоро утихнет и все вернется на круги своя. Сейчас для вас главное — контролировать эмоции. Если вы не сможете управлять гневом, любимый человек от вас может отвернуться. Поэтому лучше возьмите себя в руки, выпейте чашку ромашкового чая и посмотрите комедийный фильм.

Космический совет: абстрагируйтесь от неудач.

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