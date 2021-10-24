Эксперт Владимир Уражевский рассказал о непростом характере одной из самых популярных пород четвероногих друзей человека родом из Японии.

Несмотря на популярность породы, далеко не каждому человеку удастся найти душевного друга и верного спутника в сиба-ину, уверен кинолог Владимир Уражевский. Причина тому — особенности характера этих рыжих симпатяг. Нрав подавляющего большинства таких собак не совпадает с милой внешностью, не все способны с ними ужиться.

Сиба-ину (сиба-кэн) — охотничьи питомцы, выведенные на острове Хонсю. Это одна из древнейших и самая мелкая из шести пород японского происхождения. Ее предки гоняли пернатую дичь, медведей, оленей и кабанов по густым зарослям. Сегодня рыжики популярны во всем мире.

«Сиба-ину всегда пользовалась большим спросом. Потому как мы занимаемся этой породой, скажу, что 15 лет назад известная телеведущая Ольга Шелест и многие другие приобретали собак этой породы. Порода имеет много особенностей. Плюс большой этой породы в том, что у нее хороший размер — она не огромная, не совсем маленькая, удобная для содержания в городе, не занимает много места, и поэтому ее можно содержать в квартире», — говорит Уражевский.

Почему собаки породы сиба-ину так популярны в России и во всем мире?

Еще одним преимуществом данной собаки можно назвать густую шерсть — долгие прогулки возможны при любой погоде, зимой ее не нужно одевать и прятать от холода. У породы также отличный иммунитет, животные редко болеют, не страдают поголовно от аллергии и прочих недугов.

Безусловно, одним из главных факторов популярности сиба-ину является роль в массовой культуре. Кино о ее верном сородиче (акита-ину) Хатико, что ждал погибшего хозяина на железнодорожной станции всю свою жизнь, сделало японских собак звездами. К слову, российский президент Владимир Путин — один из счастливых владельцев акита-ину по кличке Юмэ. В 2012 году была подарена ему губернатором северной японской префектуры Акита Норихисой Сатакэ.

«Третья порода это американская акита — большие уже, крупные собаки для загородного дома. Акита-ину и сиба-ину — все эти породы из Японии. Проблема этой породы в том, что они не всем подходят, и прежде чем завести такую собаку Союз кинологических организаций России (СКОР) рекомендует сначала обратиться к кинологам, пройти курсы, пообщаться со специалистами, пообщаться с заводчиками. Потому что у этой породы много особенностей», — предупреждает Уражевский.

Какой хозяин нужен собаке породы сиба-ину?

В отличие от кинообраза японских собак в целом, конкретно сиба-ину не щедры на ласку и не слишком коммуникабельны. Едва ли их можно приучить, как овчарок, идти рядом без поводка и безукоризненно исполнять команды. Как отмечает эксперт, эти четверолапые относятся к категории «примитивных» собак — их довольно трудно дрессировать.

«Сиба-ину также любит свое пространство, не любит, когда навязчивы маленькие дети, когда играются и так далее. Они это могут терпеть, но не очень любят. Ну и конечно, особенный склад характера: так скажем, не собака не подходит, а собаке не все люди подходят. Люди, которые спокойные, уравновешенные, любят гулять, хотят чувствовать своего питомца — такие подходят для этой породы», — пояснил кинолог.

Став другом питомцу-японцу, человек берет на себя большую ответственность. Впрочем, последнее актуально для любой породы. Сиба-ину с удовольствием станет «вторым пилотом» своему хозяину, если тот проводит с ней много времени, не покидает надолго. Разлуку и одиночество эти собачки переносят очень тяжело. Но в многодетной семье, где тискают, где всегда шумно и громко, активный образ жизни и суматоха, песику будет, мягко говоря, некомфортно.

«Им нужен контакт, но в меру. Собаки-сангвиники, у них не преобладает тип поведения холеричный, то есть они достаточно уравновешены. И не замкнутые меланхолики. Это порода подходит для людей, которые также любят движение и прогулки, они обязательны и необходимы для этой породы», — заключил Уражевский.

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