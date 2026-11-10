Сорвался на девятиклассника: физрук поставил на колени и ударил школьника

В школе под Екатеринбургом педагог поставил подростка на колени и ударил

В школе в селе Косулино, расположенного на Урале, произошел инцидент с участием преподавателя физкультуры и ученика девятого класса. Учитель заставил ученика встать на колени, после чего нанес ему удар. По словам одноклассницы школьника, с которым связался 5-tv.ru, ситуация не такая однозначная, какой может показаться на первый взгляд.

«Ребята устроили цирк, и постоянно устраивают, данный учитель просто перестал терпеть. Все эти четыре года он терпел, и мне, честно, очень его жаль», — рассказала она.

По словам школьницы, учащиеся девятого класса из села Косулино не раз проверяли выдержку преподавателя физической культуры. При этом стаж преподавателя составляет 46 лет.

Тем временем местные издания пишут о том, что учитель кроме того, что поставил на колени ученика и применял физическую силу, таскал подростка за волосы.

По информации, поступившей от прокуратуры Свердловской области, по факту произошедшего проводят проверку.

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