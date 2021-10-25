Немощной Светличной вызывали скорую в день исчезновения

Знаменитая артистка несколько дней не выходит на связь. К ее поискам подключились оперативники.

Заслуженной артистке РСФСР, актрисе Светлане Светличной незадолго до исчезновения потребовалась экстренная помощь медиков. Как удалось выяснить 5-tv.ru, звезде вызывали скорую помощь прямо на киностудию имени Горького. ЧП произошло около 19:00 в минувшую пятницу. Актриса пожаловалось на скачки артериального давления, головные боли и боли в области сердца. С тех пор о диве ничего не слышно.

Ранее стало известно, что о пропаже 80-летней Светличной полицейским сообщил ее сын Алексей Ивашов. Аналогичное заявление поступило от невестки артистки Ольги Калимбет. По данным женщины, Светлана Афанасьевна перестала выходить на связь именно в прошлую пятницу, 22 октября.

В эксклюзивном интервью сын актрисы уточнил, что недавно она перебралась в другую квартиру. После переезда перестала отвечать на звонки и сообщения. По факту случившегося начата проверка. Правоохранители подключились к поискам пожилой дивы, страдающей от провалов в памяти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Светличная стала забывать все и всех вокруг после страшного инцидента во время съемок. Она искренне надеялась найти врача, который поможет восстановить здоровье.