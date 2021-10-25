Немощной Светличной вызывали скорую в день исчезновения

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 3 877

Перед исчезновением к Светличной приезжала скорая помощь

Немощной Светличной вызывали скорую в день исчезновения

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Знаменитая артистка несколько дней не выходит на связь. К ее поискам подключились оперативники.

Заслуженной артистке РСФСР, актрисе Светлане Светличной незадолго до исчезновения потребовалась экстренная помощь медиков. Как удалось выяснить 5-tv.ru, звезде вызывали скорую помощь прямо на киностудию имени Горького. ЧП произошло около 19:00 в минувшую пятницу. Актриса пожаловалось на скачки артериального давления, головные боли и боли в области сердца. С тех пор о диве ничего не слышно.

Ранее стало известно, что о пропаже 80-летней Светличной полицейским сообщил ее сын Алексей Ивашов. Аналогичное заявление поступило от невестки артистки Ольги Калимбет. По данным женщины, Светлана Афанасьевна перестала выходить на связь именно в прошлую пятницу, 22 октября.

В эксклюзивном интервью сын актрисы уточнил, что недавно она перебралась в другую квартиру. После переезда перестала отвечать на звонки и сообщения. По факту случившегося начата проверка. Правоохранители подключились к поискам пожилой дивы, страдающей от провалов в памяти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Светличная стала забывать все и всех вокруг после страшного инцидента во время съемок. Она искренне надеялась найти врача, который поможет восстановить здоровье.

-1° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.86
-0.13 82.50
-0.14
Энергетический шанс! Совет дня на понедельник, 25 октября, по системе Бац...

Последние новости

14:07
По протестующим в Судане открыли огонь во время предотвращения переворота
13:58
Главный инфекционист Минздрава: «Пик осенней волны коронавируса еще впереди»
13:47
В Кремле понадеялись на продолжение диалога по поставкам газа Молдавии
13:45
Муза Задорнова не боится повторить судьбу Прохора Шаляпина
13:23
Госсовет РТ выступил против ликвидации должности президента Татарстана
13:09
Немощной Светличной вызывали скорую в день исчезновения

Сейчас читают

Немощной Светличной вызывали скорую в день исчезновения
Сын пропавшей Светличной потребовал денег за информацию о состоянии матери
Понедельник — лучший день! Китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 октября
«Погибла вся смена»: хроника пожара на пороховом заводе под Рязанью

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака