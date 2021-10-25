Накануне исчезновения Светличную проводили до квартиры консьерж и соседи
80-летняя актриса не выходит на связь уже несколько дней. Родственники обратились с заявлением в полицию.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Yulia Kapishnikova; 5-tv.ru
Накануне исчезновения Светличную проводили до квартиры консьерж и соседи. Эксклюзивные кадры с камеры видеонаблюдения в подъезде оказались в распоряжении 5-tv.ru. Известно, что это было 20 октября.
По разным данным, 80-летняя актриса не выходит на связь с 21 или 22 октября.
Известно, что в полицию обратились сын звезды «Бриллиантовой руки» и его супруга. В комментарии для 5-tv.ru, Алексей Ивашов заявл что недавно она перебралась жить в другую квартиру и после этого перестала отвечать на звонки. Полиция проводит проверку.
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