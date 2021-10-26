Тела умерших женщин перепутали в морге под Саратовом

Родственники покойной обнаружили подмену только во время похорон.

СК РФ инициировал проверку после появления сообщений о том, что в Саратовской области сотрудники морга перепутали тела двух умерших женщин.

«По данным, размещенным в средствах массовой информации, в ходе проведения похорон 82-летней жительницы города Ртищево выяснилось, что для захоронения родственникам было выдано тело другой женщины», — говорится на сайте управления СК РФ по Саратовской области.

По данным ведомства, родственники покойной узнали о том, что им выдали тело посторонней женщины только во время похорон. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следователями СК проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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Родственникам инвалида сообщили о кончине их близкого по телефону и выдали тело в закрытом гробу. Вскоре после похорон родственникам вновь позвонили и попросили прийти на опознание.

Как оказалось, им выдали тело совсем другого мужчины, который также был пациентом больницы, куда зараженного доставили из интерната.

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