Умерший от коронавируса и похороненный пенсионер «воскрес»

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Светлана Александрова
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Дикая история произошла в психоневрологическом интернате в Кемеровской области.

Умерший от коронавируса и похороненный пенсионер «воскрес»

Фото: depositphotos

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Кемеровской области «воскрес» умерший от коронавируса и похороненный пожилой мужчина. Дикая история произошла в психоневрологическом диспансере. Родственникам инвалида позвонили из учреждения и сообщили о его кончине от инфекции.

Тело покойного близким выдали в закрытом гробу, как и полагается в соответствии с правилами безопасности в случае смерти от COVID-19. Однако через несколько дней им снова позвонил представитель диспансера и попросил прийти на опознание.

Оказалось, что персонал больницы, куда из интерната отправили двух пенсионеров, перепутал мужчин, и от коронавируса умер и был похоронен совсем другой мужчина. Причем его личность до сих пор не установлена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первой смерти от коронавируса в Госдуме. Депутат от КПРФ Ваха Агаев скончался 24 сентября в возрасте 67 лет.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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