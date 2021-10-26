Хоккеист скончался в 44 года после матча в Новосибирске

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Егор Измалкин
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Хоккеист «Легиона-2» Гнездилов скончался после матча в Новосибирске

Хоккеист скончался в 44 года после матча в Новосибирске

Фото: ВКонтакте @sibhl

Защитник любительской команды потерял сознание в раздевалке и не пришел в себя.

Защитник хоккейный команды «Легион-2» Константин Гнездилов скончался после матча с «Гвардией Сибири» в Новосибирске. Об этом сообщается на странице Сибирской хоккейной лиги в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на стадионе СКА 24 октября. Причины смерти спортсмена не называются.

«Выражаем глубочайшее соболезнование его семье, родным и близким. Он был добрым и отзывчивым товарищем как на льду, так и в жизни, таким он останется для нас навсегда», — говорится в публикации СХЛ.

По данным сайта KP.RU, хоккеист пришел в раздевалку после игры, где ему стало плохо, а затем потерял сознание. Скорая помощь прибыла вовремя и пыталась реанимировать мужчину, однако медики вынуждены были констатировать его смерть. Гнездилову было 44 года. СК России по региону начал проверку.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом Максима Ишкельдина.

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