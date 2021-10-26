Правоохранители нашли актрису Светлану Светличную

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Виктория Андреева
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Правоохранители нашли актрису Светлану Светличную

Правоохранители нашли актрису Светлану Светличную

Фото: www.globallookpress /Alexandr Yakovlev

Известная актриса не выходила на связь с 22 октября. Теперь ее местоположение установлено.

Правоохранители нашли актрису Светлану Светличную. 81-летняя звезда не выходила на связь с 22 октября. По данным 5-tv.ru, сейчас она участвует в съемках ТВ-шоу.

Актрису искали с 22 октября. С заявлением в полицию через несколько дней обратился ее сын. Известно, что 81-летняя звезда советского кино страдает деменцией. 

Детали ее пропажи уточняются.

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