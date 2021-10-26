Известная актриса не выходила на связь с 22 октября. Теперь ее местоположение установлено.

Правоохранители нашли актрису Светлану Светличную. 81-летняя звезда не выходила на связь с 22 октября. По данным 5-tv.ru, сейчас она участвует в съемках ТВ-шоу.

Актрису искали с 22 октября. С заявлением в полицию через несколько дней обратился ее сын. Известно, что 81-летняя звезда советского кино страдает деменцией.

Детали ее пропажи уточняются.