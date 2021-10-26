Прокурора на Урале привязали за голову к машине и протащили по асфальту

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Анна Павлова
Эксклюзив 1 062

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, сообщили 5-tv.ru в следственном комитете.

Фото, видео: Depositphotos / BrianAJackson; YouTube / Znak.com

На Урале совершено покушение на заместителя прокурора Далматовского района Дмитрия Дедулю. Злоумышленник привязал мужчину головой к автомобилю и проехал так несколько метров. Информацию об инциденте 5-tv.ru подтвердили в следственном комитете Курганской области. ЧП произошло в поселке Гравийный еще 13 октября, но известно о нем стало только сейчас.

Кадры издевательств опубликованы в сети. На них видно, как водитель протащил привязанного по земле, а после остановился. В правоохранительных органах сообщили, что сначала оба мужчины выпивали в заведении, а после между ними вспыхнула ссора на бытовой почве, завязалась драка. Неизвестный избил представителя власти, достал буксировочный трос и обвил им шею Дедули.

По предварительным данным мужчины являлись родственниками: Саутбаев является племянником жены зампрокурора. Возможным мотивом преступления называется пролитое в салоне авто пиво. По другой версии — долги.

По факту совершения покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Сам потерпевший заявление в полицию не писал, на момент инцидента он находился не при исполнении, предположительно, в отпуске.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний местный предприниматель Аманжол Саутбаев. На время следствия его посадили под домашний арест.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, убитый в бане в Новой Москве оказался легендарным ОБЭПовцем Новосельцевым. Мужчину зарезали в одном из населенных пунктов под Москвой. Двое подозреваемых задержаны.

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