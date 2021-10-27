Конец всему: почему после смерти человека останавливаются его часы

Многие замечали, что после смерти родного или близкого человека останавливались его часы, причем не только наручные, но и все часы в доме владельца, включая электронные. Еще более мистическим кажется, если человек погиб в другой стране, а маятник переставал тикать у него на родине.

Эзотерики предполагают, что причина кроется в энергетической связи аксессуара с его владельцем. Согласно их предположениям, у Вселенной два слоя — материальный и энергетический. И даже у человека, не обладающего сверхъестественными способностями, есть более-менее сильная аура, которая оказывает влияние на окружающие его предметы. Чем сильнее он привязан к вещи, тем мощнее взаимосвязь.

Конкретный пример — часы, это предмет, находящийся в личном владении. С точки зрения энергетики, аксессуар — единое целое с живым существом, человеком. Смерть — значительный взрыв энергии: это момент, когда душа покидает физическую оболочку.

Биовспышка энергии способна спровоцировать поломку техники: в жилище умершего начинают выходить из строя телевизор, бытовая техника. Чем сильнее было биополе скончавшегося, тем серьезнее поломки, некоторые предметы уже не подлежат восстановлению, такое часто происходит в случае ухода в мир иной экстрасенсов и колдунов.

Существует поверье, согласно которому не стоит давать механизму часов работать и после кончины владельца. Будет правильно «усыпить» любимую вещь человека, чтобы она перестала отсчитывать время хозяина, которому и так пришел конец.

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