Относитесь ко всему философски! Китайский совет дня на среду, 27 октября

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Татьяна Бендзь
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Сегодняшний день будет весьма напряженным, однако постарайтесь сильно не нервничать.

Относитесь ко всему философски! Китайский совет дня на среду, 27 октября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 27 октября?

Среда – трудовой, решительный, бескомпромиссный день. Навалится много работы, много поручений от начальника. Может прилететь «весточка» от власть предержащих – в виде штрафа, предписания или ограничение. Чтобы не испортить здоровье, не нервничайте, реагируйте на происходящее философски.

Рекомендую в среду сосредоточиться на новом проекте, покупке имущества, построению репутации и долгосрочных планов на жизнь и карьеру.  

Если вы не уверены в результате, то не назначайте на среду сложных переговоров и важных презентаций. Энергии дня не будут способствовать диалогу и достижению взаимопонимания. 

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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-0.58 80.70
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Относитесь ко всему философски! Китайский совет дня на среду, 27 октября

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