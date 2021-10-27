Относитесь ко всему философски! Китайский совет дня на среду, 27 октября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 27 октября?

Среда – трудовой, решительный, бескомпромиссный день. Навалится много работы, много поручений от начальника. Может прилететь «весточка» от власть предержащих – в виде штрафа, предписания или ограничение. Чтобы не испортить здоровье, не нервничайте, реагируйте на происходящее философски.

Рекомендую в среду сосредоточиться на новом проекте, покупке имущества, построению репутации и долгосрочных планов на жизнь и карьеру.

Если вы не уверены в результате, то не назначайте на среду сложных переговоров и важных презентаций. Энергии дня не будут способствовать диалогу и достижению взаимопонимания.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.