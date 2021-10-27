Тодоренко рассказала, как ей хотели оформить инвалидность: «Риск не встать на ноги»

По словам телеведущей, она всю жизнь вынуждена терпеть боль.

В 14 лет Регине Тодоренко врачи предлагали оформить инвалидность из-за серьезных проблем со спиной. Об этом телеведущая написала на своей странице в Instagram.

«Инвалидность оформлять будете? Получите пенсию, ежемесячные доплаты, налоговые послабления, пособия. От этих слов ладошки стали мокрыми, по телу пробежал холод. Как сейчас помню ком в горле, когда мне, 14-летней девчонке, хирург озвучил свой вердикт. Конечно, было рекомендовано лечение, ЛФК, операция с внедрением в мой позвоночник 24 шурупов и штифтов, реабилитация полгода-год и риск вообще не встать на ноги после хирургического вмешательства», — поделилась звезда «Орла и решки».

Instagram @reginatodorenko

Тодоренко призналась, что всю жизнь живет с болью в спине, а во время работы в трэвел-шоу намеренно делала все, что запрещено людям со сложной степенью сколиоза: носила обувь на высоком каблуке, таскала на себе тяжелый рюкзак, прыгала с парашютом, погружалась с баллоном, занималась фигурным катанием.

«По такому принципу я живу много лет: мне нельзя, а я иду наперекор всем запретам. Я, правда, не знаю, что такое жить без болей в спине», — заявляет Тодоренко.

Поклонники неоднозначно восприняли признание ведущей, а некоторые даже испугались за нее и людей с таким же диагнозом, пишет dni.ru.

«И ведь кто-то сейчас возьмет пример с вас. И пойдет прыгать с тарзанки. Только у него не получится остаться в целости и сохранности. Странные вы вещи пишите», — написал один из фолловеров.

Другие, наоборот, воодушевились мужеством и силой воли Тодоренко.

«Вы невероятно сильный человек! Я вами очень восхищаюсь, никто так не сможет, как вы… Вы умничка, мотиватор для всех», — восхищаются подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Тодоренко заявила об уходе из соцсети Instagram, не пояснив причины. При этом одна рекламная публикация в аккаунте телеведущей стоит, по разным оценкам, от 300 до 600 тысяч рублей.