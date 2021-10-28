Четверо иностранцев в Петербурге изнасиловали приятеля за интимную переписку

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 013

Молодого человека спас звонок брата в полицию.

Четверо иностранцев в Петербурге изнасиловали приятеля за интимную переписку

Фото: Depositphotos / gstockstudio

Четверо граждан Узбекистана в Петербурге избили и изнасиловали соотечественника. Об этом 5-tv.ru стало известно от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 27 октября в Выборгском районе. В полицию обратился мужчина, который заявил, что в доме № 9 по улице Ивана Фомина неизвестные избивают его брата. Стражи порядка установили квартиру, где совершалось преступление, и нашли в ней 21-летнего потерпевшего. Там же задержали четверых граждан Узбекистана 22-28 лет.

Один из подозреваемых пояснил, что он обнаружил переписку интимного характера между своей 39-летней знакомой и потерпевшим. Тогда он пригласил молодого человека к себе домой, а затем избил и изнасиловал вместе с сообщниками.

Правоохранители взяли с места преступления следы пальцев рук и стеклянную бутылку. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по факту похищения человека и совершения насильственных действий сексуального характера.

Как писал 5-tv.ru, Госдума предложила ужесточить наказание за изнасилование несовершеннолетних.

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