«Не щадя мебель»: Сергей Зверев сбежал на улицу из-за жесткого секса за стеной

Шоумен Сергей Зверев пожаловался на шумных соседей в отеле

Стилист и шоумен Сергей Зверев пожаловался на проблемы со сном из-за громких звуков, которые не дали ему отдохнуть ни дома, ни в гостинице, пишет StarHit.

Артист рассказал, что сначала решил сменить обстановку и перебрался из своей квартиры в отель, однако и там столкнулся с неожиданной причиной бессонницы. По словам Зверева, за стеной постояльцы слишком шумно проводили время, из-за чего он не смог уснуть.

«Посоветуйте народные и другие безболезненные методы от бессонницы. Соседи гремят, решил снять номер в гостинице. А там в соседних номерах кого-то жестко и беспощадно ****, не щадя винтажную мебель. Пока ****, решил погулять по ночной Москве», — рассказал Сергей.

После этого шоумен отправился на ночную прогулку по столице. При этом он не уточнил, в каком именно отеле произошел инцидент и как долго продолжалась ситуация, помешавшая ему отдохнуть.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зверев высказался о стремлении женщин менять внешность с помощью пластической хирургии.

В беседе с журналистами он заявил, что подобные изменения могут быть связаны с желанием начать новый этап жизни и иногда совпадают с разрывом отношений. По мнению Зверева, значительные вложения в изменение внешности могут быть сигналом перемен в личной жизни.

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