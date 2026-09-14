«Утрата для всего балетного мира»: Волочкова про смерть Сабитовой

Анастасия Волочкова рассказала, что Лилия Сабитова умерла в безденежье

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова прокомментировала уход из жизни народной артистки Российской Федерации Лилии Сабитовой.

Балетмейстер скончалась 14 сентября в возрасте 73 лет.

Волочкова сказала, что не была лично знакома с балериной, но считает Лилию Рашитовну человеком, который являл собой величину балетного искусства.

«Дело в том, что я не была с ней знакома, но я могу сказать одно. Утрата в нашем мире человека творческого, легенды, человека, который являл собой величину балетного искусства — это, на мой взгляд, утрата каждого из нас», — рассказала балерина корреспонденту 5-tv.ru.

Анастасия отметила обстоятельства смерти народной артистки, по ее словам, финансовое положение женщины в конце жизни было не лучшим.

«После всего, что происходит сегодня в Большом театре за деньги, и видя, как уходит человек, причем я знаю ее историю, что она-то ушла из жизни не то чтобы в нищете, но давайте скажем так, в безденежье. Хотя человек посвятил всю свою жизнь искусству, балету, которым она прославляла всю Россию. Мне хочется надеяться, что вот наше государство и правительство найдут место достойное на кладбище вот для такой замечательной великой балерины», — поделилась артистка.

Волочкова выразила надежду на то, что для нее, как и для Сабитовой, государство когда-нибудь найдет достойное место захоронения.

«Я надеюсь, что и для меня найдут когда-нибудь место на кладбище. В хорошем месте, чтобы люди приходили и мне белые розы дарили. <…> Это я не с чувством юмора говорю. Я говорю серьезно абсолютно», — добавила балерина.

Волочкова также добавила, что на смену уходящим легендам балета никто не приходит — новое поколение, по ее словам, не способно на достижения такого уровня.

«Вот посмотрите, люди уходят из мира балета, такие величины, как Лилия Сабитова. Конечно же, как вот мои мэтры и педагоги Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова. Я не буду продолжать этот список, потому что их очень много. Но вы знаете, а ведь посмотрите, на смену никто не приходит», — отметила Анастасия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто является самым близким человеком для Анастасии Волочковой.

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