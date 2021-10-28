Какие вещи в доме принесут удачу разным знакам зодиака

У каждого знака зодиака есть свои особенности — характер, привычки, сильные и слабые стороны. Но это не свод «железных» правил — можно прикрыть слабые стороны и дополнить сильные, а также привлечь в жизнь позитивную энергию и удачу. В Instagram-аккаунте go_astrology появились советы, как это можно сделать с помощью всего одной вещи в доме.

Овен

Несмотря на внешнюю независимость и самодостаточность, Овнам иногда не хватает любви и душевного тепла. Фотография близкого человека поможет представителям этого знака зодиака зарядиться положительной энергией и привлечь удачу. Лучше выбирать совместную фотографию — так эффект будет больше.

Телец

Тельцам стоит притягивать удачу с помощью предмета, с которым это уже срабатывало. Если в удачный момент в жизни рядом с Тельцом был какой-либо предмет — брелок, ручка, предмет одежды, что угодно — такой предмет будет напоминать своему владельцу об удачном моменте и за эту ниточку притянет в жизнь еще больше везения.

Близнецы

Дуализм свойственен близнецам во всем — счастливым талисманом для этого знака зодиака тоже станет символ притягивающихся противоположностей. Статуэтка или картинка, расположенные на видном месте, изображающие огонь и лед, белого и черного кота или символику Инь-Ян помогут сохранить гармоничный баланс и привлечь удачу.

Рак

Представители этого знака зодиака всегда очень чувствительны и склонны переживать по мелочам. Им поможет успокоиться родная водная стихия — миниатюрный фонтан или искусственный аквариум с фигуркой рыбки смогут вернуть правильное расположение духа и настроить Раков на успех.

Лев

Яркие и сильные, Львы часто распыляются по мелочам — сфокусироваться на цели им поможет победный символ. Статуэтка спортсмена, фигурка автомобиля или боксерская перчатка помогут Львам собраться и добиться большего, избавят от скрытых комплексов и привлекут удачу. Дополнительно можно украсить дом красными фонариками — в те дни, когда нужна максимальная концентрация.

Дева

Девы дотошны и скрупулезны — им стоит расслабиться и вспомнить, что в этом мире много всего необычного и интересного. Фигурка или изображение факира, выпускающего пламя изо рта напомнит прирожденным идеалистам, что в мире много всего загадочного и интересного — а идеальную чистоту в доме можно навести и завтра.

Весы

Спокойствие и уравновешенность, свойственные Весам, могут заглушать дремлющий внутри творческий потенциал. Чтобы творческий огонь не сжигал изнутри, на глаза должно попадаться напоминание о нем — музыкальный инструмент, постер с выступлением любимого артиста, театральная маска или веер помогут раскрыть талант и притянуть везение, свойственное творческим людям.

Скорпион

Фортуна — капризная и ветреная богиня, и Скорпионы часто об этом забывают, так как везучи с рождения. Поэтому любой привычный символ удачи, будь то золотая подкова или четырехлистный клевер, будут напоминать представителям этого знака зодиака, что удачу тоже нужно заслужить. Кстати, лучше эти символы расположить не абы как, а на почетном месте — в красивой рамке или под стеклом.

Стрелец

Стрельцы часто нуждаются в похвале — без нее теряют мотивацию и могут забросить даже самый гениальный проект. Им стоит немного «почесать» свое эго — оформить небольшой «уголок славы», в котором расположить все физические воплощения своих достижений. Медали, кубки, грамоты, сертификаты, даже поздравительные открытки — все это может открыть в стрельцах «второе дыхание» и притянуть удачу.

Козерог

Да, Козероги очень упрямы. Но свойственно им и изменяться — они постоянно ищут новые увлечения и возможности для развития. А лучшим талисманом удачи для них станет натуральный минерал — но обязательно подобранный по дате рождения.

Водолей

Водолеи любознательны, но часто рассеяны — невнимательность может мешать им на пути к цели. Но фигурка белого голубя способна вернуть концентрацию и душевное равновесие — птица мира может даже сделать своего владельца более везучим.

Рыбы

Представителям этого знака зодиака, как никому, нужны положительные эмоции -и так же, как и ракам, родная водная стихия может им в этом помочь. Картина с изображением спокойного моря или фигурка золотой рыбки помогут Рыбам не зацикливаться на негативном и смотреть в будущее с позитивом — а там и удача придет.

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