Мокрая история: отметивший 45-летие Басков рассказал, как обмочился на сцене

Прошел не один десяток лет, но российский певец до сих пор стыдится произошедшего с ним конфуза.

Российский певец Николай Басков признался, что однажды прямо во время выступления на оперной сцене обмочился в штаны. Все произошло еще в юности, когда молодой артист обучался в училище имени Гнесиных. Во время отчетного спектакля по «Евгению Онегину» он почувствовал сильный позыв в мочевом пузыре. Все могло закончиться плачевно для карьеры начинающего певца.

«Был первый спектакль „Евгений Онегин“, в котором я дебютировал. Выбегаю на сцену и пою арию Ленского: „Мадам, я на себя взял смелость…“. Волнение было ужасное… Помню: пауза, я взял дыхание и… обоссался», — сказал Басков на шоу Максима Галкина «Блеф».

Стыдная история до сих пор не дает покоя «золотому голосу России». Иногда мысленно он переживает ее снова и снова: как тепло разливается в области паха.

«Чувствую, что горячо. А я в старинном костюме, с париком. Помню это волнение», — рассказал Басков.

На днях 45-летний тенор шумно отметил день рождения. Праздник обошелся натуральному блондину в космическую сумму — 15 миллионов рублей. Поздравить холостяка собрался весь свет российского шоу-бизнеса. На одном танцполе отжигали Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, а также блогер Ида Галич и тиктокер Даня Милохин. Гости пели любимые хиты Валерия Меладзе, Полины Гагариной, Григория Лепса. Под занавес вечера гостей порадовал и сам юбиляр: он исполнил бессмертную «Шарманку».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, представитель Баскова рассказала о состоянии госпитализированной матери певца. 66-летняя Елена Николаевна была госпитализирована в одну из московских больниц где ей подтвердили коронавирус.