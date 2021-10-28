Губернатор Александр Беглов заявил о введении дополнительных ограничений в Петербурге с 8 ноября. В частности, вводится запрет на работу предприятий общепита, а также кино в ночное время.

Только днем

Рестораны, кафе, цирки, кинотеатры, развлекательные центры, аквапарки, океанариумы, зоопарки, ледовые катки и аттракционы переходят на режим работы до 23.00. Ночная жизнь в Северной столице под запретом.

Кроме того, до 23.00 будут проводиться спортивные, культурные, зрелищные, концертные и иные мероприятия, но при условии выполнения установленных ранее, включая ограничение по числу участников.

Дистанционка

На удаленный режим работы переходят работники старше 60 лет и те, у кого имеются хронические заболевания, на четыре недели для прохождения вакцинации.

Кроме того, для тех, кто продолжает трудиться в привычном режиме, но решил поставить вакцину, предоставляется оплачиваемые два дня — в день проведения вакцинации и на следующий день. Аналогично при постановке второго компонента.

Сидим дома

Те, кто не вакцинировался в возрасте старше 60 лет и не работает с 30 октября рекомендуется не покидать места своего проживания, за исключением экстренной медпомощи или иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также они могут ходить в ближайшие магазины, выгуливать домашних животных в максимум ста метрах от дома и выносить мусор.

Предъявите документ

В случае наличия медотвода при посещении мероприятий и организаций, где требуется предъявление QR-кода, то важно иметь ПЦР-тест, сделанный не раньше чем за три дня.